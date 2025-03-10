Плавающие электростанции могут положить конец морским ветрогенераторам: чем они лучше

Турбины SeaTwirl мощностью 1 МВт не зависят от направления ветра и также используют подъемную силу морских волн, при этом просты в обслуживании и ремонте.

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Компания SeaTwirl разрабатывает плавающие вертикально-осевые ветровые турбины. Издание Ecotias считает, что технология может перевернуть традиционную ветровую энергетику как минимум в Северной Америке.

SeaTwirl спроектировала свою установку специально для глубоководных офшорных зон. Они устойчиво плавают на воде и потенциально могут заменить ветряные электростанции, которые закрепляются на дне и часто сталкиваются с трудностями в плохую погоду. Вдобавок, их довольно дорого обслуживать.

Впрочем, недавно в США разработали новые роторы для морских ветрогенераторов. Они могут сильно увеличить их мощность и производительность.

Находясь далеко от берега, ветрогенераторы SeaTwirl не занимают земельные участки, которые можно использовать для сельского хозяйства, и мешают населенным пунктам поблизости. Кроме того, SeaTwirl работает иначе, чем обычные турбины, поскольку почти не зависит от направления ветра и может производить электроэнергию бесперебойно.

Установка использует не только потоки воздуха, но и подъемную силу океанов, что улучшает производительность. Конструкция плавучей системы позволяет добывать энергию там, где дно находится очень глубоко, и обычные ветряки установить просто невозможно.

Турбины SeaTwirl с вертикальной осью созданы для упрощения строительных операций и обеспечения лучшего опыта установки и процедур обслуживания. Высокая эффективность позволяет легко масштабировать морские ветровые электростанции, что приводит к снижению производственных расходов. Удаленные объекты с их помощью получают лучший доступ к чистой энергии, поскольку компактная конструкция упрощает установку и перемещение.

Ветровые электростанции SeaTwirl используют единый вращающийся блок из компонентов башни и лонжерона, чтобы снизить центр тяжести, содержание стали и сложность обслуживания. Малое количество подвижных компонентов приводит к тому, что установки дешевле обслуживать и они реже выходят из строя. Это также сокращает время простоя из-за технических неисправностей или поломок. В конечном итоге технология должна сэкономить миллионы долларов.

Как считает СМИ, технология SeaTwirl внесет существенный вклад в глобальные усилия по сокращению зависимости от ископаемого топлива, одновременно устанавливая национальную энергетическую самодостаточность и борясь с изменением климата посредством экологической устойчивости.

По данным SeaTwirl, технология может легко расширяться за счет разработки более крупных моделей турбин для будущих проектов. Первоначально компания разработала установку мощностью 1 МВт, но в 2025 году планируют представить модель на 7 МВт, а в 2028 году — на 10 МВт.

Писали также, что Китай может превратить ветряные турбины в "оружие" против Германии и ЕС. Как считают эксперты, китайцы способны дистанционно отключить оборудование или умышленно задерживать строительство.