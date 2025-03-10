Плаваючі електростанції можуть покласти край морським вітрогенераторам: чим вони кращі

Турбіни SeaTwirl потужністю 1 МВт не залежать від напрямку вітру і також використовують підйомну силу морських хвиль, при цьому прості в обслуговуванні та ремонті.

Related video

Компанія SeaTwirl розробляє плаваючі вертикально-осьові вітрові турбіни. Видання Ecotias вважає, що технологія може перевернути традиційну вітрову енергетику щонайменше в Північній Америці.

SeaTwirl спроектувала свою установку спеціально для глибоководних офшорних зон. Вони стійко плавають на воді й потенційно можуть замінити вітряні електростанції, які закріплюються на дні та часто стикаються з труднощами в погану погоду. До того ж, їх досить дорого обслуговувати.

Утім, нещодавно у США розробили нові ротори для морських вітрогенераторів. Вони можуть сильно збільшити їхню потужність і продуктивність.

Перебуваючи далеко від берега, вітрогенератори SeaTwirl не займають земельних ділянок, які можна використовувати для сільського господарства, і не заважають населеним пунктам поблизу. Крім того, SeaTwirl працює інакше, ніж звичайні турбіни, оскільки майже не залежить від напрямку вітру і може виробляти електроенергію безперебійно.

Установка використовує не тільки потоки повітря, а й підйомну силу океанів, що покращує продуктивність. Конструкція плавучої системи дає змогу добувати енергію там, де дно розташоване дуже глибоко, і звичайні вітряки встановити просто неможливо.

Турбіни SeaTwirl з вертикальною віссю створені для спрощення будівельних операцій і забезпечення кращого досвіду установки і процедур обслуговування. Висока ефективність дозволяє легко масштабувати морські вітрові електростанції, що призводить до зниження виробничих витрат. Віддалені об'єкти з їхньою допомогою отримують кращий доступ до чистої енергії, оскільки компактна конструкція спрощує установку і переміщення.

Вітрові електростанції SeaTwirl використовують єдиний блок, що обертається, з компонентів вежі та лонжерона, щоб знизити центр ваги, вміст сталі та складність обслуговування. Мала кількість рухомих компонентів призводить до того, що установки дешевше обслуговувати і вони рідше виходять з ладу. Це також скорочує час простою через технічні несправності або поломки. В кінцевому підсумку технологія повинна заощадити мільйони доларів.

Як вважає ЗМІ, технологія SeaTwirl зробить істотний внесок у глобальні зусилля зі скорочення залежності від викопного палива, одночасно встановлюючи національну енергетичну самодостатність і борючись зі зміною клімату за допомогою екологічної стійкості.

За даними SeaTwirl, технологію можна легко розширювати завдяки розробці більших моделей турбін для майбутніх проєктів. Спочатку компанія розробила установку потужністю 1 МВт, але у 2025 році планують представити модель на 7 МВт, а у 2028 році — на 10 МВт.

Писали також, що Китай може перетворити вітряні турбіни на "зброю" проти Німеччини та ЄС. Як вважають експерти, китайці здатні дистанційно відключити обладнання або навмисне затримувати будівництво.