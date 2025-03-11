POLED или AMOLED? В чем разница между технологиями и какая лучше для смартфонов

POLED-технология способна сделать смартфоны несколько дешевле, тогда как AMOLED применима к флагманским устройствам. Но так ли велика разница в качестве панелей? Ответ дает Фокус.

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OLED-дисплеи все чаще используются для ТВ-панелей и смартфонов. Хотя технология когда-то была зарезервирована для устройств премиум-класса, теперь она применяется в гаджетах любой ценовой категории. Однако не все OLED-дисплеи одинаковы — различия в материалах и производственных процессах гарантируют разное качество отображения. Фокус разбирался, чем POLED отличается от AMOLED, и какая из технологий лучше.

Основы технологии OLED

Прежде чем обсудить разницу между POLED и AMOLED, стоит понять, как работают OLED-дисплеи. OLED-панель состоит из миллионов органических светодиодов. Это крошечные компоненты, которые загораются при подаче на них тока. Если посмотреть на OLED-дисплей под микроскопом, можно увидеть, что эти диоды расположены в различных конфигурациях красного, зеленого и синего цветов, чтобы воспроизводить полный спектр. OLED имеет ключевое преимущество перед ЖК-дисплеями — отдельные излучатели света можно полностью отключить. Это дает OLED глубокий черный цвет и высокий коэффициент контрастности, пишет androidauthority.com.

Светодиоды OLED-экрана Фото: androidauthority.com

Излучатели света в OLED-дисплее нуждаются в источнике питания для работы. Производители могут использовать либо пассивную матрицу проводки, либо активную матрицу проводки. Пассивные матричные дисплеи обеспечивают ток для всего ряда светодиодов, что не идеально, но дешево. Активная матрица представляет собой сеть конденсаторов и тонкопленочных транзисторов (TFT), которая позволяет управлять каждым пикселем индивидуально. Такая матрица является частью панели, которая находится поверх базовой подложки.

OLED и AMOLED: в чем разница

Сегодня практически все OLED-дисплеи смартфонов используют технологию активной матрицы. Это связано с тем, что пассивная матрица требует более высокого напряжения. Высокое напряжение сокращает срок службы светодиодов, что делает пассивную матрицу непрактичной.

AMOLED расшифровывается как Active Matrix OLED. Брендинг AMOLED стал синонимом панелей OLED от Samsung Display на протяжении многих лет. Однако все панели OLED для смартфонов, включая продукты конкурентов Samsung, таких как LG Display, также используют технологию активной матрицы — просто они не позиционируются на рынке именно так.

Super AMOLED — это еще один элемент брендинга, указывающий на наличие встроенного сенсорного слоя. Dynamic AMOLED — дисплей с возможностями HDR, в частности, с поддержкой стандарта HDR10+.

Смартфоны с экранами POLED Фото: androidauthority.com

Пластиковые подложки: что такое POLED

Теперь, когда понятно из чего состоит слоистая структура дисплея OLED, можно перейти к пластиковой части. Первые образцы OLED-панелей были созданы с использованием стеклянных подложек, но позже производители использовали более гибкие пластиковые компоненты. Так и появилась буква P в аббревиатуре POLED.

Стекло фиксированное и жесткое, в то время как пластиковые элементы было легче формировать. Это свойство абсолютно необходимо для изогнутых экранов, а также для складных устройств, таких как смартфоны Galaxy Fold от Samsung. Работа с пластиком также намного более рентабельна, чем со стеклом.

Производители экспериментировали с различными пластиками для гибких дисплеев, включая полиэтилентерефталат (PET) и полиэтиленнафталат (PEN). В итоге они остановились на использовании полиимидных пластиков (PI), которые лучше выдерживают высокие температуры производства TFT. Тип подложки и используемый процесс нагрева также определяют гибкость дисплея.

В дисплеях AMOLED от Samsung тоже используются пластиковые подложки. И, как следует из названия, в технологии POLED от LG Display также применяется пластик. Обе компании выпускают OLED-панели с активными матрицами и пластиковыми подложками, но отличия все-таки есть.

Смартфон Motorola Moto G 5G 2025 Фото: androidauthority.com

POLED и AMOLED: другие различия этих панелей

Несмотря на то, что панели OLED производства LG и Samsung одновременно классифицируются как POLED и AMOLED, компании не производят абсолютно идентичные продукты. Качество слоя TFT и пластиковых подложек отличается и может иметь значение для производительности дисплея, как и тип излучателей, и расположение субпикселей.

Светодиоды разных цветов обеспечивают разную яркость и срок годности. Например, синие излучатели деградируют быстрее всего. Поэтому производители используют разные светодиодные материалы, — такие как мелкомолекулярные, полимерные или фосфоресцирующие — для оптимизации дисплеев. Это также требует разного расположения субпикселей, чтобы сбалансировать белую точку, цветовую гамму и разрешение.

Производители сходятся на наборе стандартных параметров. Например, и LG, и Samsung используют расположение субпикселей Diamond PenTile для экранов смартфонов. Это обеспечивает одинаковую долгосрочную надежность.

Даже когда речь идет о других характеристиках, таких как энергопотребление, яркость, производительность при низкой яркости и однородность, неясно, какая компания имеет преимущество. Тем не менее, большинство производителей смартфонов — от Apple до OnePlus — используют AMOLED-панели Samsung для своих флагманских устройств. Однако некоторые бренды предпочитают устанавливать P-OLED-экраны.

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POLED против AMOLED: что лучше

В прошлом LG использовала POLED-дисплеи в своих флагманских смартфонах, таких как Velvet и Wing. Однако эти панели немного отставали от конкурентов в некоторых аспектах, таких как пиковая яркость и охват цветовой гаммы. Эти недостатки вывели продукты Samsung в лидеры.

Так значит ли это, что пользователям следует избегать POLED? Нет. Это по-прежнему фундаментальная технология OLED, которая предлагает многочисленные преимущества по сравнению с IPS LCD. В наши дни POLED-дисплеи устанавливают в смартфоны среднего и бюджетного класса. Как относительно небольшой игрок, LG также может предложить более конкурентоспособные цены по сравнению с Samsung. POLED может помочь сократить расходы на производство субфлагманских смартфонов.

Для большинства потребителей выбор между POLED и AMOLED не будет иметь большого значения. В конце концов, базовый принцип — активная матрица OLED на гибкой пластиковой подложке — в равной степени применим к обоим. Несмотря на разные названия, LG Display и Samsung не сильно отличаются в своем подходе к производству OLED-панелей для смартфонов. Пользователям не придется принимать решение о покупке смартфона, основываясь только на дебатах по поводу спецификаций POLED и AMOLED.