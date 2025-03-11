POLED чи AMOLED? У чому різниця між технологіями та яка краща для смартфонів

POLED-технологія здатна зробити смартфони дещо дешевшими, тоді як AMOLED може бути застосована до флагманських пристроїв. Але чи така велика різниця в якості панелей? Відповідь дає Фокус.

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OLED-дисплеї все частіше використовуються для ТВ-панелей і смартфонів. Хоча технологія колись була зарезервована для пристроїв преміум-класу, тепер вона застосовується в гаджетах будь-якої цінової категорії. Однак не всі OLED-дисплеї однакові — відмінності в матеріалах і виробничих процесах гарантують різну якість відображення. Фокус розбирався, чим POLED відрізняється від AMOLED, і яка з технологій краща.

Основи технології OLED

Перш ніж обговорити різницю між POLED і AMOLED, варто зрозуміти, як працюють OLED-дисплеї. OLED-панель складається з мільйонів органічних світлодіодів. Це крихітні компоненти, які спалахують при подачі на них струму. Якщо подивитися на OLED-дисплей під мікроскопом, можна побачити, що ці діоди розташовані в різних конфігураціях червоного, зеленого і синього кольорів, щоб відтворювати повний спектр. OLED має ключову перевагу перед РК-дисплеями — окремі випромінювачі світла можна повністю відключити. Це дає OLED глибокий чорний колір і високий коефіцієнт контрастності, пише androidauthority.com.

Світлодіоди OLED-екрана Фото: androidauthority.com

Випромінювачі світла в OLED-дисплеї потребують джерела живлення для роботи. Виробники можуть використовувати або пасивну матрицю проводки, або активну матрицю проводки. Пасивні матричні дисплеї забезпечують струм для всього ряду світлодіодів, що не ідеально, але дешево. Активна матриця являє собою мережу конденсаторів і тонкоплівкових транзисторів (TFT), яка дає змогу керувати кожним пікселем індивідуально. Така матриця є частиною панелі, яка знаходиться поверх базової підкладки.

OLED і AMOLED: у чому різниця

Сьогодні практично всі OLED-дисплеї смартфонів використовують технологію активної матриці. Це пов'язано з тим, що пасивна матриця вимагає більш високої напруги. Висока напруга скорочує термін служби світлодіодів, що робить пасивну матрицю непрактичною.

AMOLED розшифровується як Active Matrix OLED. Брендинг AMOLED став синонімом панелей OLED від Samsung Display протягом багатьох років. Однак усі панелі OLED для смартфонів, включно з продуктами конкурентів Samsung, таких як LG Display, також використовують технологію активної матриці — просто вони не позиціонуються на ринку саме так.

Super AMOLED — це ще один елемент брендингу, що вказує на наявність вбудованого сенсорного шару. Dynamic AMOLED — дисплей з можливостями HDR, зокрема, з підтримкою стандарту HDR10+.

Смартфони з екранами POLED Фото: androidauthority.com

Пластикові підкладки: що таке POLED

Тепер, коли зрозуміло з чого складається шарувата структура дисплея OLED, можна перейти до пластикової частини. Перші зразки OLED-панелей були створені з використанням скляних підкладок, але пізніше виробники використовували більш гнучкі пластикові компоненти. Так і з'явилася буква P в абревіатурі POLED.

Скло фіксоване і жорстке, тоді як пластикові елементи було легше формувати. Ця властивість абсолютно необхідна для вигнутих екранів, а також для складних пристроїв, таких як смартфони Galaxy Fold від Samsung. Робота з пластиком також набагато рентабельніша, ніж зі склом.

Виробники експериментували з різними пластиками для гнучких дисплеїв, включно з поліетилентерефталатом (PET) і поліетиленнафталатом (PEN). У підсумку вони зупинилися на використанні поліімідних пластиків (PI), які краще витримують високі температури виробництва TFT. Тип підкладки і використовуваний процес нагрівання також визначають гнучкість дисплея.

У дисплеях AMOLED від Samsung теж використовуються пластикові підкладки. І, як випливає з назви, в технології POLED від LG Display також застосовується пластик. Обидві компанії випускають OLED-панелі з активними матрицями і пластиковими підкладками, але відмінності все-таки є.

Смартфон Motorola Moto G 5G 2025 Фото: androidauthority.com

POLED і AMOLED: інші відмінності цих панелей

Незважаючи на те, що панелі OLED виробництва LG і Samsung одночасно класифікуються як POLED і AMOLED, компанії не виробляють абсолютно ідентичні продукти. Якість шару TFT і пластикових підкладок відрізняється і може мати значення для продуктивності дисплея, як і тип випромінювачів, і розташування субпікселів.

Світлодіоди різних кольорів забезпечують різну яскравість і термін придатності. Наприклад, сині випромінювачі деградують найшвидше. Тому виробники використовують різні світлодіодні матеріали, — такі як дрібномолекулярні, полімерні або фосфоресцентні — для оптимізації дисплеїв. Це також вимагає різного розташування субпікселів, щоб збалансувати білу крапку, колірну гаму і роздільну здатність.

Виробники сходяться на наборі стандартних параметрів. Наприклад, і LG, і Samsung використовують розташування субпікселів Diamond PenTile для екранів смартфонів. Це забезпечує однакову довгострокову надійність.

Навіть коли йдеться про інші характеристики, як-от енергоспоживання, яскравість, продуктивність за низької яскравості та однорідність, неясно, яка компанія має перевагу. Проте більшість виробників смартфонів — від Apple до OnePlus — використовують AMOLED-панелі Samsung для своїх флагманських пристроїв. Однак деякі бренди вважають за краще встановлювати P-OLED-екрани.

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POLED проти AMOLED: що краще

У минулому LG використовувала POLED-дисплеї у своїх флагманських смартфонах, таких як Velvet і Wing. Однак ці панелі трохи відставали від конкурентів у деяких аспектах, таких як пікова яскравість і охоплення колірної гами. Ці недоліки вивели продукти Samsung у лідери.

То чи означає це, що користувачам слід уникати POLED? Ні. Це як і раніше фундаментальна технологія OLED, яка пропонує численні переваги порівняно з IPS LCD. У наші дні POLED-дисплеї встановлюють у смартфони середнього та бюджетного класу. Як відносно невеликий гравець, LG також може запропонувати більш конкурентоспроможні ціни порівняно з Samsung. POLED може допомогти скоротити витрати на виробництво субфлагманських смартфонів.

Для більшості споживачів вибір між POLED і AMOLED не матиме великого значення. Зрештою, базовий принцип — активна матриця OLED на гнучкій пластиковій підкладці — однаковою мірою застосовний до обох. Незважаючи на різні назви, LG Display і Samsung не сильно відрізняються у своєму підході до виробництва OLED-панелей для смартфонів. Користувачам не доведеться ухвалювати рішення про купівлю смартфона, ґрунтуючись тільки на дебатах з приводу специфікацій POLED і AMOLED.