Почему мы до сих пор не используем ядерные микрореаторы: объяснение экспертов

Хотя микрореакторы стоят намного меньше традиционных ядерных реакторов, они все равно требуют значительных инвестиций, а также пока не имеют очень развитого рынка.

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За последние несколько лет ядерная энергетика достигла значительного прогресса, и многие страны ищут альтернативные источники возобновляемой энергии для достижения перехода на "зеленую" энергетику. Многие страны активно инвестируют в ядерные проекты, однако ни один из них пока не стал популярным, пишет euronews.com.

Ядерные реакторы используются в различных отраслях, таких как добыча нефти, генерирование электроэнергии, производство и опреснение. Они также применяются в исследовательских учреждениях, работе атомных электростанций и для приведения в движение судов, таких как ледоколы и подводные лодки.

В последние несколько лет многие компании, работающие в области ядерной энергетики, пытались сократить размеры реакторов, чтобы иметь возможность наращивать производство энергии с нулевым выбросом углерода, а также помочь секторам снизить зависимость от электрических батарей. Ожидается, что эти реакторы будут размером с грузовые контейнеры.

Микрореактор MARVEL Фото: INL

Что особенного в микрореакторах

Микрореакторы способны обеспечивать чистую энергию и обладают функциями безопасности, которые снижают риск радиоактивных выбросов. Они также намного дешевле, чем более крупные установки, поскольку изготавливаются на заводе, а затем устанавливаются там, где они необходимы, в модулях. Микрореакторы могут применяться для ряда целей и отраслей, таких как опреснение воды, централизованное теплоснабжение, военные базы и пр. Им не требуются рабочие или диспетчерская на месте для эксплуатации или обслуживания, что позволяет осуществлять автономные операции в разных секторах, а также снижать затраты на рабочую силу.

Одной из основных причин, по которой энергетические компании переходят на микрореакторы, является замена традиционных генераторов, использующих ископаемое топливо, такое как газ и дизельное топливо, в попытке обеспечить декарбонизацию. В настоящее время эти виды газовых и дизельных генераторов используются в ряде отраслей, таких как сельское хозяйство, производство, здравоохранение, строительство, образование, транспорт и оборона и т.д. Они также применяются на морских платформах для бурения нефти и газа, для обеспечения работы центров обработки данных.

Микрореакторы также набирают популярность, поскольку их использование в горнодобывающей промышленности становится все более важным. Большинство шахт используют дизельное топливо в качестве основного источника энергии для выемки грунта, что может быть дорогим, а также сильно загрязнять окружающую среду.

Одной из основных компаний, лидирующих в производстве микрореакторов, является Westinghouse Nuclear, которая разрабатывает микрореактора eVinci. Ожидается, что он будет вырабатывать около 5 МВт электроэнергии в течение более 8 лет без необходимости дозаправки. Он обеспечит безопасной, безуглеродной и масштабируемой энергией для НИИ, удаленных населенных пунктов, центров обработки данных, промышленных центров и оборонных операций. Установка также будет иметь возможность производить водород.

Джон Болл, руководитель программы eVinci, сказал в комментарии Financial Times: "Изначально идея заключалась в том, что существуют части экономики, которые очень трудно декарбонизировать, особенно отдаленные объекты, закрытые города, которые зависят от транспортабельного дизельного топлива. Интерес к таким установкам за последние годы вырос, и мы считаем, что вскоре они будут весьма популярны".

Ядерный микрореактор eVinci: вид изнутри Фото: westinghousenuclear.com

Проблемы ядерной энергетики

Ядерная энергетика по-прежнему сталкивается со значительным количеством проблем, одной из которых является производство радиоактивных отходов и их неправильная утилизация. Это привело к росту опасений относительно рисков для здоровья людей и окружающей среды в течение следующих нескольких лет, в случае если эти отходы загрязнят ключевые почву, воду.

Риск ядерных катастроф, таких как Чернобыль и авария на АЭС "Фукусима-1", также вызвал сильное сопротивление общества новым и существующим ядерным проектам.

Еще одной серьезной проблемой является риск распространения ядерного оружия, что может усугубить текущую геополитическую напряженность.

Другие риски включают рост заболеваемости раком легких, особенно среди уранодобытчиков.

Однако одним из самых больших сдерживающих факторов для ядерной энергетики на сегодняшний день, который, как ожидается, также повлияет на производство микрореакторов, является стоимость строительства ядерных реакторов, которая часто может составлять миллиарды долларов. Хотя микрореакторы стоят намного меньше традиционных ядерных реакторов, они все равно требуют значительных инвестиций, а также пока не имеют очень развитого рынка.

Ранее мы писали, что ученые создают ядерный реактор, способный конкурировать с Китаем и Россией. Технология Fusion показала многообещающие результаты, обеспечивая чистый прирост энергии за последние несколько лет.