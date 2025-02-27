Ученые создают ядерный реактор, способный конкурировать с Китаем и Россией: детали

Технология Fusion показала многообещающие результаты, обеспечивая чистый прирост энергии за последние несколько лет.

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Компания Proxima Fusion опубликовала данные о проекте своего реактора. Метод, предложенный компанией, использует стеллараторы, а не токамаки. Об этом пишет Interesting Engineering.

Токамаки и стеллараторы используют чрезвычайно сильные электромагниты для хранения термоядерной плазмы внутри емкостей в форме пончика. Тем не менее, есть разница в том, как они работают. Токамаки используют комбинацию электромагнитов и индуцированной током плазмы, стеллараторы используют только магниты. Это требует, чтобы конструкция сосуда и магнита была гораздо более сложной, позволяя реакции работать непрерывно и безопасно.

Основанная более двух лет назад Proxima Fusion является дочерним предприятием Института физики плазмы Макса Планка (IPP), который разработал самый передовой в мире прототип стелларатора — Wendelstein 7-X. При финансовой поддержке Европейского Союза, правительства Германии и венчурного капитала, стартап разработывает коммерческий стеллатор — Stellaris. Он использует более сильные магнитные поля, а также высокотемпературную сверхпроводящую технологию (HTS) для выхода энергии.

Дизайн ядерного реактора Stellaris прошел тщательную экспертную оценку и гарантирует, что он может преодолеть физические и инженерные ограничения. Теперь компания готова сделать следующий шаг и построить завод под названием Alpha к 2031 году.

Ранее мы писали, что эксперты пояснили, почему мы до сих пор не можем пользоваться термоядерной энергией. Ядерный синтез невероятно дорог. Проект ITER, который стартовал в 2007 году, обойдется в 22 млрд долларов к 2034 году. А гелий-3, используемый в качестве топлива в реакции, проще добывать на Луне.