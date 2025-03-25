По-настоящему бесконечный источник энергии: электричество сгенерировали от вращения Земли

Исследователи впервые сгенерировали электричество от вращения Земли в ее собственном магнитном поле.

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В США трое ученых утверждают, что подтвердили возможность сбора чистой энергии из естественных ритмов планеты. Речь идет о том, что исследователи сгенерировали электричество от вращения Земли в ее собственном магнитном поле, пишет ScienceAlert.

Несмотря на то, что сила тока была крошечной, такая разработка может привести к созданию нового способа получения электроэнергии, наравне с солнечной, ветровой, геотермальной энергией.

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Астрофизик из Принстона Кристофер Чиба и планетолог из JPL Кевин Хэнд решили опровергнуть собственное утверждение о том, что получать энергию от вращения Земли. В ходе исследования ученые обнаружили эмпирические доказательства того, что это действительно может работать. Ученые отмечают, что форма и свойства проводящего материала должны соответствовать очень конкретным требованиям.

"Эта небольшая демонстрационная система генерирует непрерывное постоянное напряжение и ток (низкой) прогнозируемой величины", — пишут исследователи в своей недавней статье.

Предполагаемая разница в скорости между полем и магнитом, в теории, должна была образовать напряжение, но был один нюанс. Проблема заключалась в том, что любые электроны, толкаемые магнитным полем Земли, быстро перестраивались и нейтрализовали любую разницу в заряде.

Поэтому команда ученых решили провести эксперимент с довольно специфическим набором обстоятельств. Ученые использовали полый цилиндр длиной 29,9 сантиметра, который был изготовлен из марганцево-цинкового феррита.

Этот цилиндр поместили в абсолютно черную лабораторию без окон, чтобы свести на нет фотоэлектрические помехи. Цилиндр наклонили таким образом, чтобы он находился перпендикулярно как к вращению Земли, так и магнитному полю.

В итоге, команда исследований получила напряжение в 18 микровольт. Такой эффект исчезал, когда ученые использовали другие цилиндры или тот же цилиндр, но под другим углом. По словам ученых, именно это доказывает то, что им удалось получить энергию от вращения Земли.

"Устройство опровергло вывод о том, что любой проводник, находящийся в состоянии покоя относительно поверхности Земли, не может генерировать энергию из ее магнитного поля", — подытожили авторы исследования.

Напомним, новый способ получения безграничной энергии может нагреть Землю и уничтожить всю жизнь. Ученые считают, что человечество может создать мегаструктуру для сбора огромного количества энергии Солнца в космосе, но нужно избежать катастрофических последствий для нашей планеты.