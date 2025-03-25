По-справжньому нескінченне джерело енергії: електрику згенерували від обертання Землі

Дослідники вперше згенерували електрику від обертання Землі в її власному магнітному полі.

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У США троє вчених стверджують, що підтвердили можливість збору чистої енергії з природних ритмів планети. Йдеться про те, що дослідники згенерували електрику від обертання Землі в її власному магнітному полі, пише ScienceAlert.

Незважаючи на те, що сила струму була крихітною, така розробка може призвести до створення нового способу отримання електроенергії, нарівні з сонячною, вітровою, геотермальною енергією.

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Астрофізик з Прінстона Крістофер Чіба і планетолог з JPL Кевін Хенд вирішили спростувати власне твердження про те, що отримувати енергію від обертання Землі. Під час дослідження вчені виявили емпіричні докази того, що це дійсно може працювати. Науковці зазначають, що форма і властивості провідного матеріалу мають відповідати дуже конкретним вимогам.

"Ця невелика демонстраційна система генерує безперервну постійну напругу і струм (низької) прогнозованої величини", — пишуть дослідники у своїй нещодавній статті.

Передбачувана різниця у швидкості між полем і магнітом, у теорії, мала утворити напругу, але був один нюанс. Проблема полягала в тому, що будь-які електрони, які штовхає магнітне поле Землі, швидко перебудовувалися і нейтралізували будь-яку різницю в заряді.

Тому команда вчених вирішили провести експеримент із доволі специфічним набором обставин. Науковці використовували порожнистий циліндр завдовжки 29,9 сантиметра, який було виготовлено з марганцево-цинкового фериту.

Цей циліндр помістили в абсолютно чорну лабораторію без вікон, щоб звести нанівець фотоелектричні перешкоди. Циліндр нахилили таким чином, щоб він перебував перпендикулярно як до обертання Землі, так і до магнітного поля.

У підсумку, команда досліджень отримала напругу в 18 мікровольт. Такий ефект зникав, коли вчені використовували інші циліндри або той самий циліндр, але під іншим кутом. За словами вчених, саме це доводить те, що їм вдалося отримати енергію від обертання Землі.

"Пристрій спростував висновок про те, що будь-який провідник, який перебуває у стані спокою щодо поверхні Землі, не може генерувати енергію з її магнітного поля", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, новий спосіб отримання безмежної енергії може нагріти Землю і знищити все життя. Учені вважають, що людство може створити мегаструктуру для збору величезної кількості енергії Сонця в космосі, але потрібно уникнути катастрофічних наслідків для нашої планети.