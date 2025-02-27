Учені створюють ядерний реактор, здатний конкурувати з Китаєм і Росією: деталі

Технологія Fusion показала багатообіцяючі результати, забезпечуючи чистий приріст енергії за останні кілька років.

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Компанія Proxima Fusion опублікувала дані про проект свого реактора. Метод, запропонований компанією, використовує стеларатори, а не токамаки. Про це пише Interesting Engineering.

Токамаки і стеларатори використовують надзвичайно сильні електромагніти для зберігання термоядерної плазми всередині ємностей у формі пампушки. Проте є різниця в тому, як вони працюють. Токамаки використовують комбінацію електромагнітів та індукованої струмом плазми, стеларатори використовують тільки магніти. Це вимагає, щоб конструкція посудини і магніту була набагато складнішою, дозволяючи реакції працювати безперервно і безпечно.

Заснована понад два роки тому Proxima Fusion є дочірнім підприємством Інституту фізики плазми Макса Планка (IPP), який розробив найпередовіший у світі прототип стеларатора — Wendelstein 7-X. За фінансової підтримки Європейського Союзу, уряду Німеччини та венчурного капіталу, стартап розробляє комерційний стелатор — Stellaris. Він використовує сильніші магнітні поля, а також високотемпературну надпровідну технологію (HTS) для виходу енергії.

Дизайн ядерного реактора Stellaris пройшов ретельну експертну оцінку і гарантує, що він може подолати фізичні та інженерні обмеження. Тепер компанія готова зробити наступний крок і побудувати завод під назвою Alpha до 2031 року.

Раніше ми писали, що експерти пояснили, чому ми досі не можемо користуватися термоядерною енергією. Ядерний синтез неймовірно дорогий. Проєкт ITER, який стартував у 2007 році, обійдеться в 22 млрд доларів до 2034 року. А гелій-3, який використовується як паливо в реакції, простіше добувати на Місяці.