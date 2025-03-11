Хватит на весь дом: как новая технология IsoMat превращает тепло в электричество

Инженеры улучшили конструкцию тепловых трубок, чтобы они могли эффективно собирать энергию прямо из воздуха.

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Компания Flint Engineering выпустила на рынок технологию IsoMat, которая может питать дом электричеством, ускорять зарядку электромобилей и увеличивать срок службы аккумуляторов. Об этом стало известно медиа Interesting Engineering.

По словам разработчиков, с покрытием IsoMat на крыше здания могут эффективно улавливать разницу температур окружающей среды. Полученную тепловую энергию можно преобразовать в электричество с помощью термоэлектрических генераторов. Такое здание потенциально может собирать достаточно энергии из воздуха для питания всего дома, что значительно сократит потребление энергии.

Ранее писали, как можно добывать энергию для дома из-под земли. Уже продается оборудование, которое позволит недорого отапливать или охлаждать помещения в зависимости от сезона.

IsoMat обеспечивает теплопередачу примерно в 5000 раз большую, чем медь или алюминий. Она работает на базе системы управления изотермической энергией Flint, которая улучшает стандартную технологию тепловых трубок.

IsoMat можно использовать для покрытия крыши дома Фото: New Atlas

Конструкция использует плоский алюминиевый лист с герметичными внутренними каналами. Тепловые трубки используют фазовые изменения захваченной жидкости (испарение и конденсация) для эффективной передачи тепла. Это приводит к практически мгновенной передаче тепла по поверхности.

Благодаря IsoMat здания будут пассивно обогреваться или охлаждаться, что может снизить зависимость от традиционных энергоемких систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также сократить потребление энергии холодильниками. В коммерческом холодильном оборудовании полки IsoMat заменяют традиционную циркуляцию воздуха, охлаждая продукты посредством прямого контакта.

По результатам испытаний, проведенных в Университете Брунеля, IsoMat экономит 30% энергии и обеспечивает более стабильную температуру. Компания Flint Engineering утверждает, что охлаждающие пластины аккумуляторов электромобилей на основе IsoMat поддерживают постоянную температуру элементов аккумулятора на уровне 25 °C (+/- 1 °C ), что обеспечивает увеличение запаса хода и срока службы аккумулятора.

Аккумуляторы электромобилей охлаждаются, когда жидкость пропускается через пластину IsoMat под низким давлением. Внутренняя жидкость претерпевает фазовые изменения, чтобы поглощать тепло эффективнее чем вода, к тому же не может попасть в элементы аккумулятора.

В феврале писали о технологии Heat2Power, которая превращает тепло в электричество с помощью необычной пленки. Во время испытаний эффективность превысила 44%.