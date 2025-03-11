Вистачить на весь будинок: як нова технологія IsoMat перетворює тепло на електрику

Інженери поліпшили конструкцію теплових трубок, щоб вони могли ефективно збирати енергію прямо з повітря.

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Компанія Flint Engineering випустила на ринок технологію IsoMat, яка може живити будинок електрикою, прискорювати зарядку електромобілів і збільшувати термін служби акумуляторів. Про це стало відомо медіа Interesting Engineering.

За словами розробників, з покриттям IsoMat на даху будівлі можуть ефективно вловлювати різницю температур навколишнього середовища. Отриману теплову енергію можна перетворити на електрику за допомогою термоелектричних генераторів. Така будівля потенційно може збирати достатньо енергії з повітря для живлення всього будинку, що значно скоротить споживання енергії.

Раніше писали, як можна добувати енергію для будинку з-під землі. Уже продається обладнання, яке дасть змогу недорого опалювати або охолоджувати приміщення залежно від сезону.

IsoMat забезпечує теплопередачу приблизно в 5000 разів більшу, ніж мідь або алюміній. Вона працює на базі системи управління ізотермічною енергією Flint, яка покращує стандартну технологію теплових трубок.

IsoMat можна використовувати для покриття даху будинку Фото: New Atlas

Конструкція використовує плоский алюмінієвий лист із герметичними внутрішніми каналами. Теплові трубки використовують фазові зміни захопленої рідини (випаровування і конденсація) для ефективної передачі тепла. Це призводить до практично миттєвої передачі тепла по поверхні.

Завдяки IsoMat будівлі будуть пасивно обігріватися або охолоджуватися, що може знизити залежність від традиційних енергоємних систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, а також скоротити споживання енергії холодильниками. У комерційному холодильному обладнанні полиці IsoMat замінюють традиційну циркуляцію повітря, охолоджуючи продукти за допомогою прямого контакту.

За результатами випробувань, проведених в Університеті Брунеля, IsoMat економить 30% енергії та забезпечує більш стабільну температуру. Компанія Flint Engineering стверджує, що охолоджувальні пластини акумуляторів електромобілів на основі IsoMat підтримують сталу температуру елементів акумулятора на рівні 25 °C (+/- 1 °C), що забезпечує збільшення запасу ходу і терміну служби акумулятора.

Акумулятори електромобілів охолоджуються, коли рідина пропускається через пластину IsoMat під низьким тиском. Внутрішня рідина зазнає фазових змін, щоб поглинати тепло ефективніше за воду, до того ж не може потрапити в елементи акумулятора.

У лютому писали про технологію Heat2Power, яка перетворює тепло на електрику за допомогою незвичайної плівки. Під час випробувань ефективність перевищила 44%.