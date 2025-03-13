Мобильный робот быстро строит солнечные фермы прямо в поле: как это изменит энергетику

Людям не нужно скручивать секции самостоятельно, достаточно просто засыпать необходимые детали.

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Стартап Charge Robotics из США разработал портативную роботизированную систему для автоматической сборки солнечного парка. Портал PV Magazine рассказал, как это работает и для чего необходимо.

Система Charge Robotic собирает солнечное оборудование, включая направляющие, монтажные кронштейны и панели, в секцию солнечной фермы. Каждый секция длиной 40-футов (12,1 м) и весит около 800 фунтов (363 кг). Затем их устанавливает на нужное место автоматизированное роботизированное транспортное средство. Таким образом можно быстро возводить солнечные электростанции на отведенном земельном участке.

Не так давно эксперты обнаружили, что солнечные фермы повышают урожайность и биоразнообразие. Они превращают некогда бесплодные земли в цветущие луга.

Charge Robotics, основанная выпускниками Массачусетского технологического института (MIT) в 2021 году, заявляет, что ее цель — ускорить переход на возобновляемые источники энергии, автоматизируя наиболее трудоемкие этапы строительства. Первые коммерческие развертывания компании планируют начать уже в 2025 году.

Стартап развернул прототип системы в партнерстве с базирующейся в Сан-Диего компанией Solv Energy, которая успешно построила солнечную ферму в прошлом году. С тех пор она собрала 22 миллиона долларов для своих первых коммерческих проектов. Компания утверждает, что с момента первого развертывания система стала работать быстрее и проще в эксплуатации.

Соучредитель Charge Robotics Бэнкс Хантер говорит, что система позволяет рабочим управлять роботизированным оборудованием удаленно, вместо того, чтобы закручивать винты своими руками. Несколько мобильных заводов могут одновременно работать целый день, чтобы ускорить общее время монтажа.

"По сути, мы можем предоставлять клиентам собранную солнечную систему. Их единственная обязанность — доставлять материалы и детали на больших поддонах, которые мы загружаем в нашу систему, — добавил он. — "Мы можем строить гораздо более крупные объекты гораздо быстрее с тем же количеством людей, просто отправляя больше наших заводов. Это принципиально новый способ масштабирования солнечной энергетики".

В марте строительная компания "ЄМайбутнє" рассказала Фокусу, где и как можно устанавливать солнечные панели в Украине. Они объяснили, когда и у кого нужно получать разрешения на строительство.