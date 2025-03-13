Мобільний робот швидко будує сонячні ферми просто в полі: як це змінить енергетику

Людям не потрібно скручувати секції самостійно, достатньо просто засипати необхідні деталі.

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Стартап Charge Robotics зі США розробив портативну роботизовану систему для автоматичного складання сонячного парку. Портал PV Magazine розповів, як це працює і для чого необхідно.

Система Charge Robotic збирає сонячне обладнання, включно з напрямними, монтажними кронштейнами та панелями, в секцію сонячної ферми. Кожна секція завдовжки 40-футів (12,1 м) і важить близько 800 фунтів (363 кг). Потім їх встановлює на потрібне місце автоматизований роботизований транспортний засіб. Таким чином можна швидко зводити сонячні електростанції на відведеній земельній ділянці.

Не так давно експерти виявили, що сонячні ферми підвищують врожайність і біорізноманіття. Вони перетворюють колись безплідні землі на квітучі луки.

Charge Robotics, заснована випускниками Массачусетського технологічного інституту (MIT) 2021 року, заявляє, що її мета — прискорити перехід на поновлювані джерела енергії, автоматизуючи найбільш трудомісткі етапи будівництва. Перші комерційні розгортання компанії планують почати вже 2025 року.

Стартап розгорнув прототип системи в партнерстві з компанією Solv Energy, що базується в Сан-Дієго, яка успішно побудувала сонячну ферму минулого року. Відтоді вона зібрала 22 мільйони доларів для своїх перших комерційних проектів. Компанія стверджує, що з моменту першого розгортання система стала працювати швидше і простіше в експлуатації.

Співзасновник Charge Robotics Бенкс Хантер каже, що система дає змогу робітникам керувати роботизованим обладнанням віддалено, замість того, щоб закручувати гвинти своїми руками. Кілька мобільних заводів можуть одночасно працювати цілий день, щоб прискорити загальний час монтажу.

"По суті, ми можемо надавати клієнтам зібрану сонячну систему. Їхній єдиний обов'язок — доставляти матеріали і деталі на великих піддонах, які ми завантажуємо в нашу систему, — додав він. — "Ми можемо будувати набагато більші об'єкти набагато швидше з тією ж кількістю людей, просто відправляючи більше наших заводів. Це принципово новий спосіб масштабування сонячної енергетики".

У березні будівельна компанія "ЄМайбутнє" розповіла Фокусу, де і як можна встановлювати сонячні панелі в Україні. Вони пояснили, коли і в кого потрібно отримувати дозволи на будівництво.