В Китае создали зарядку из жидкого металла: как работает инновационное устройство

Исследователи оптимизировали компактный метод индукционного электромагнита. Регулируя распределение тока и магнитного потока, они увеличили скорость потока жидкого металла и активную охлаждающую способность системы LMFCC.

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Недавнее исследование Китайского сельскохозяйственного университета представляет новый подход к решению проблем быстрой зарядки постоянным током высокой мощности (DC-HPC) в электромобилях. Ученые сосредоточились на разработке стратегии синергетического охлаждения и зарядки с использованием гибкого зарядного разъема на основе галлия из жидкого металла (LMFCC), пишет eurekalert.org.

По мере роста спроса на электрокары технология DC-HPC, особенно для зарядных токов мегаваттного уровня (≥1000 А), имеет решающее значение для сокращения времени зарядки. Однако она влечет за собой проблему мгновенных тепловых ударов. Традиционные методы охлаждения, разделяющие передачу тока и теплопередачу, испытывают трудности в достижении как гибкости, так и высокоэффективного охлаждения.

Предложенный в этом исследовании LMFCC имеет несколько преимуществ. Он может эффективно рассеивать сверхвысокий тепловой поток, одновременно пропуская сверхвысокий ток. Благодаря превосходной текучести и проводимости жидкого металла LMFCC демонстрирует исключительную гибкую работоспособность с радиусом изгиба 2 см и высокой стабильностью передачи даже при значительной деформации, превосходя цельнометаллические соединители.

Исследователи оптимизировали компактный метод индукционного электромагнита. Регулируя распределение тока и магнитного потока, они увеличили скорость потока жидкого металла (LM) и активную охлаждающую способность системы LMFCC. Этот метод также помогает подавить концевые эффекты. Были созданы трехмерная многофизическая численная модель и синергетическая платформа для испытаний охлаждения и передачи для всесторонней оценки производительности LMFCC в различных условиях.

Экспериментальные результаты многообещающие. LMFCC продемонстрировал хорошую электрическую стабильность в условиях кручения и изгиба. Что касается охлаждающей способности, при зарядном токе 1000 А разница температур между максимальной температурой и внешней средой оставалась на уровне 54,3 °C, что свидетельствует о его превосходных возможностях отвода и рассеивания тепла. Эффективность охлаждения системы можно дополнительно улучшить, отрегулировав такие параметры, как длина, диаметр зарядного кабеля и скорость потока жидкого металла.

Эта новая стратегия синергетического охлаждения и зарядки представляет собой значительный шаг вперед в управлении тепловым потоком сверхвысокого теплового потока. Она может позволить разработать простые, надежные и легкие системы зарядки с высокой мощностью зарядки. Хотя она все еще находится на стадии исследований, она предлагает новые возможности для будущего индустрии электромобилей, потенциально ускоряя широкое внедрение электромобилей.

Ранее писали, что электромобили смогут ездить дольше благодаря аккумуляторам на основе никеля. По мнению ученых, никелевые аккумуляторы могут произвести революцию на рынке электромобилей, обеспечивая более длительные пробеги.