У Китаї створили зарядку з рідкого металу: як працює інноваційний пристрій

Дослідники оптимізували компактний метод індукційного електромагніту. Регулюючи розподіл струму і магнітного потоку, вони збільшили швидкість потоку рідкого металу і активну охолоджувальну здатність системи LMFCC.

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Нещодавнє дослідження Китайського сільськогосподарського університету представляє новий підхід до розв'язання проблем швидкої зарядки постійним струмом високої потужності (DC-HPC) в електромобілях. Вчені зосередилися на розробці стратегії синергетичного охолодження і зарядки з використанням гнучкого зарядного роз'єму на основі галію з рідкого металу (LMFCC), пише eurekalert.org.

У міру зростання попиту на електрокари технологія DC-HPC, особливо для зарядних струмів мегаватного рівня (≥1000 А), має вирішальне значення для скорочення часу зарядки. Однак вона тягне за собою проблему миттєвих теплових ударів. Традиційні методи охолодження, що розділяють передачу струму і теплопередачу, зазнають труднощів у досягненні як гнучкості, так і високоефективного охолодження.

Запропонований у цьому дослідженні LMFCC має кілька переваг. Він може ефективно розсіювати надвисокий тепловий потік, одночасно пропускаючи надвисокий струм. Завдяки чудовій плинності та провідності рідкого металу LMFCC демонструє виняткову гнучку працездатність із радіусом вигину 2 см і високою стабільністю передачі навіть за значної деформації, перевершуючи суцільнометалеві з'єднувачі.

Дослідники оптимізували компактний метод індукційного електромагніту. Регулюючи розподіл струму і магнітного потоку, вони збільшили швидкість потоку рідкого металу (LM) і активну охолоджувальну здатність системи LMFCC. Цей метод також допомагає придушити кінцеві ефекти. Було створено тривимірну багатофізичну чисельну модель і синергетичну платформу для випробувань охолодження і передачі для всебічної оцінки продуктивності LMFCC у різних умовах.

Експериментальні результати багатообіцяючі. LMFCC продемонстрував хорошу електричну стабільність в умовах скручування і вигину. Щодо охолоджувальної здатності, за зарядного струму 1000 А різниця температур між максимальною температурою і зовнішнім середовищем залишалася на рівні 54,3 °C, що свідчить про його чудові можливості відведення і розсіювання тепла. Ефективність охолодження системи можна додатково поліпшити, відрегулювавши такі параметри, як довжина, діаметр зарядного кабелю і швидкість потоку рідкого металу.

Ця нова стратегія синергетичного охолодження і зарядки є значним кроком вперед в управлінні тепловим потоком надвисокого теплового потоку. Вона може дозволити розробити прості, надійні та легкі системи зарядки з високою потужністю зарядки. Хоча вона все ще перебуває на стадії досліджень, вона пропонує нові можливості для майбутнього індустрії електромобілів, потенційно прискорюючи широке впровадження електромобілів.

Раніше писали, що електромобілі зможуть їздити довше завдяки акумуляторам на основі нікелю. На думку вчених, нікелеві акумулятори можуть зробити революцію на ринку електромобілів, забезпечуючи більш тривалі пробіги.