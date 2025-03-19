Единственный дрон с лазерным наведением: в Минобороны рассказали об украинском Raybird

Небольшие украинские беспилотники могут залетать в глубокий тыл ВС РФ, наводить корректируемые боеприпасы или же запускать меньшие дроны для поражения врага.

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Украинские военные эффективно используют отечественные беспилотные авиационные комплексы Raybird (ACS-3) с лазерной системой. Подробности об этом 19 марта на официальном сайте опубликовало Министерство обороны Украины.

В августе 2024 года корреспондент Фокуса побывал на производстве БпАК Raybird, которые создала украинская компания Skyeton. Инженеры рассказали о создании новейшего разведывательно-ударного комплекса.

Первые Raybird были разработаны еще в 2016 году, а уже в 2018 году комплекс приняли на вооружение Вооруженных сил Украины. С тех пор БпАК постоянно совершенствуется, и одна из последних версий получила лазерную систему наведения корректируемых боеприпасов, которая позволяет военным поражать цели с точностью до одного метра.

"Это единственный в своем классе беспилотник, который имеет такую систему. И ее эффективность уже доказана в реальном бою. Лазерное целеуказание работает на достаточно далеком расстоянии от цели, чтобы осуществить ее точное поражение и при этом сохранить борт-носитель системы", — подчеркнули в Минобороны.

Полезную нагрузку Raybird можно быстро сменить за минуту. Вместо лазерного целеуказателя можно поставить барражирующие боеприпасы, FPV-дроны, фотокамеры, радары с синтезированной апертурой (SAR). Кроме того, летательный аппарат имеет высокую ремонтопригодность, так как поврежденные компоненты можно быстро заменить.

Беспилотник может находиться в воздухе до 28 часов и пролетать до 2500 км. Максимальная скорость — 140 км/ч, высота — 5500 м, связь с наземной станцией управления сохраняется в радиусе более 225 км.

Разработчики показали комплексы Raybird ACS-3

Компактность и хорошие характеристики позволяют Raybird обходить вражеские системы ПВО и РЭБ, чтобы выполнять различные задачи, такие как разведка и наведение. Как отчитывается Минобороны, украинские военные ежедневно выполняют десятки боевых миссий с этими комплексами и уже налетали более 350 000 часов в боевых условиях. Появление Raybird привело к переформатированию существующих классификаций беспилотников, потому что маленький самолет весом до 25 кг может выполнять задачи, которые обычно под силу только значительно большим комплексам.

"Боевой опыт, полученный в Украине, подтверждает надежность Raybird, его устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы и экономическую эффективность. Это делает БпАК ценным инструментом для оборонных и коммерческих миссий. А локализация производства более 90% является важной для развития украинской экономики", — прокомментировали в министерстве.

Недавно президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина успешно испытала дальнобойные дроны. Они способны залетать на территорию России вглубь на 3000 км.