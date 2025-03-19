Єдиний дрон з лазерним наведенням: у Міноборони розповіли про український Raybird

Невеликі українські безпілотники можуть залітати в глибокий тил ЗС РФ, наводити кориговані боєприпаси або ж запускати менші дрони для ураження ворога.

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Українські військові ефективно використовують вітчизняні безпілотні авіаційні комплекси Raybird (ACS-3) з лазерною системою. Подробиці про це 19 березня на офіційному сайті опублікувало Міністерство оборони України.

У серпні 2024 року кореспондент Фокуса побував на виробництві БпАК Raybird, які створила українська компанія Skyeton. Інженери розповіли про створення новітнього розвідувально-ударного комплексу.

Перші Raybird були розроблені ще у 2016 році, а вже у 2018 році комплекс прийняли на озброєння Збройних сил України. З того часу БпАК постійно вдосконалюється, і одна з останніх версій отримала лазерну систему наведення коригованих боєприпасів, яка дозволяє військовим уражати цілі з точністю до одного метра.

"Це єдиний у своєму класі безпілотник, який має таку систему. І її ефективність вже доведена у реальному бою. Лазерне цілевказання працює на достатньо далекій відстані від цілі, щоб здійснити її точне ураження і при цьому зберегти борт-носій системи", — підкреслили у Міноборони.

Корисне навантаження Raybird можна швидко змінити за хвилину. Замість лазерного цілевказівника можна поставити баражувальні боєприпаси, FPV-дроны, фотокамери, радари із синтезованою апертурою (SAR). Крім того, літальний апарат має високу ремонтопридатність, бо пошкоджені компоненти можна швидко замінити.

Безпілотник може знаходитися у повітрі до 28 годин і пролітати до 2500 км. Максимальна швидкість — 140 км/год, висота — 5500 м, зв'язок з наземною станцією керування зберігається у радіусі понад 225 км.

Розробники показали комплекси Raybird ACS-3

Компактність і хороші характеристики дозволяють Raybird обходити ворожі системи ППО та РЕБ, щоб виконувати різні завдання, такі як розвідка і наведення. Як звітує Міноборони, українські військові щодня виконують десятки бойових місій з цими комплексами і вже налітали понад 350 000 годин у бойових умовах. Поява Raybird призвела до переформатування наявних класифікацій безпілотників, бо маленький літак вагою до 25 кг може виконувати завдання, які зазвичай під силу лише значно більшим комплексам.

"Бойовий досвід, отриманий в Україні, підтверджує надійність Raybird, його стійкість до засобів радіоелектронної боротьби та економічну ефективність. Це робить БпАК цінним інструментом для оборонних та комерційних місій. А локалізація виробництва понад 90% є важливою для розвитку української економіки", — прокоментували у міністерстві.

Нещодавно президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна успішно випробувала далекобійні дрони. Вони здатні залітати на територію Росії углиб на 3000 км.