Солнечные панели теперь не только добывают энергию, но и обогревают дома: как это возможно

Компактный тепловой насос улавливает тепло от фотоэлектрических модулей и может заменить газовое отопление. Он на 20% эффективнее систем типа "воздух-вода".

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Компания Triple Solar из Нидерландов представила бытовую систему, которая использует тепло от фотоэлектрических модулей для отопления дома. Об этом рассказало издание PV Magazine.

Тепловой насос Heat Pump 5.0 извлекает отработанное тепло из фотоэлектрических модулей, установленных на крыше, но работает только с сэндвич-модулями производителя. Они генерируют электроэнергию спереди и оснащены теплообменником сзади для поглощения окружающего тепла. Компания утверждает, что эффективность новых установок на 20% выше по сравнению с обычными тепловыми насосами типа "воздух-вода".

Кстати, недавно писали о необычной солнечной системе, которая дает электричество и горячую воду. Она может заменить окно благодаря своей прозрачности и полностью обеспечить нужды семьи из четырех человек.

Как рассказал Янник Флейтер, менеджер по продукции Triple Solar, тепловой насос предназначен для односемейных домов, а также может заменить газовое отопление в многоквартирных домах и домах с террасами, где пространство, правила или эстетика ограничивают возможности использования обычных тепловых насосов. Heat Pump 5.0 не требует внешнего блока, поэтому гораздо компактнее.

Система состоит из двух модулей, которые нужно установить в котельной здания. Ее размеры составляют 100 см x 38 см x 65 см, вес — 55 кг, а заявленный уровень шума составляет 42 децибела (дБ(А)). В качестве хладагента в системе используется пропан (R290).

Словенский производитель Bisol поставил фотоэлектрические модули с туннельно-оксидным пассивированным контактом (TOPCon), эффективность которых составляет 22% — их используют в качестве передней солнечной панели. Тепловой насос обеспечивает от 1,2 кВт до 5 кВт тепловой мощности и достигает максимальной температуры потока 70 °C.

Мощность компрессора полностью модулируется для большей эффективности и лучшего использования солнечной энергии, заявила компания. Электрический нагревательный элемент поглощает от 1 кВт до 6 кВт мощности.

При температуре потока 55 °C в умеренном климате система имеет сезонный коэффициент полезного действия (СКП) 3,83. При напольном отоплении, которому требуется всего 35 °C, СКП возрастает до 4,74. Температура жидкости на входе колеблется от минус 20 °C до 50 °C.

Ранее писали, как можно добывать геотермальную энергию для дома. Уже существуют установки, которые нагревают жидкость под землей, где высокая температура сохраняется круглый год, а затем используют тепло для обогрева здания.

А компания "ЄМайбутнє" рассказала в интервью Фокусу, какую выгоду солнечные панели дают украинцам. Сегодня их достаточно просто установить на крыше частного или многоквартирного дома.