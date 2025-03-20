Сонячні панелі тепер не тільки добувають енергію, а й обігрівають будинки: як це можливо

Компактний тепловий насос уловлює тепло від фотоелектричних модулів і може замінити газове опалення. Він на 20% ефективніший за системи типу "повітря-вода".

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Компанія Triple Solar з Нідерландів представила побутову систему, яка використовує тепло від фотоелектричних модулів для опалення будинку. Про це розповіло видання PV Magazine.

Тепловий насос Heat Pump 5.0 витягує відпрацьоване тепло з фотоелектричних модулів, встановлених на даху, але працює тільки з сендвіч-модулями виробника. Вони генерують електроенергію спереду і оснащені теплообмінником ззаду для поглинання навколишнього тепла. Компанія стверджує, що ефективність нових установок на 20% вища порівняно зі звичайними тепловими насосами типу "повітря-вода".

До речі, нещодавно писали про незвичайну сонячну систему, яка дає електрику і гарячу воду. Вона може замінити вікно завдяки своїй прозорості та повністю забезпечити потреби сім'ї з чотирьох осіб.

Як розповів Яннік Флейтер, менеджер з продукції Triple Solar, тепловий насос призначений для односімейних будинків, а також може замінити газове опалення в багатоквартирних будинках і будинках з терасами, де простір, правила або естетика обмежують можливості використання звичайних теплових насосів. Heat Pump 5.0 не потребує зовнішнього блоку, тому набагато компактніший.

Система складається з двох модулів, які потрібно встановити в котельні будівлі. Її розміри становлять 100 см x 38 см x 65 см, вага — 55 кг, а заявлений рівень шуму становить 42 децибели (дБ(А)). Як холодоагент у системі використовується пропан (R290).

Словенський виробник Bisol поставив фотоелектричні модулі з тунельно-оксидним пасивованим контактом (TOPCon), ефективність яких становить 22% — їх використовують як передню сонячну панель. Тепловий насос забезпечує від 1,2 кВт до 5 кВт теплової потужності і досягає максимальної температури потоку 70 °C.

Потужність компресора повністю модулюється для більшої ефективності та кращого використання сонячної енергії, заявила компанія. Електричний нагрівальний елемент поглинає від 1 кВт до 6 кВт потужності.

За температури потоку 55 °C у помірному кліматі система має сезонний коефіцієнт корисної дії (СКП) 3,83. За підлогового опалення, якому потрібно всього 35 °C, СКП зростає до 4,74. Температура рідини на вході коливається від мінус 20 °C до 50 °C.

Раніше писали, як можна добувати геотермальну енергію для дому. Уже існують установки, які нагрівають рідину під землею, де висока температура зберігається цілий рік, а потім використовують тепло для обігріву будівлі.

А компанія "ЄМайбутнє" розповіла в інтерв'ю Фокусу, яку вигоду сонячні панелі дають українцям. Сьогодні їх досить просто встановити на даху приватного або багатоквартирного будинку.