Помещается в смартфоне: ION впервые изготовила на заводе уникальную твердотельную батарею

Компания ION из США успешно изготовила первую многослойную керамическую твердотельную батарею на своем заводе в Белтсвилле. Она намерена значительно ускорить вывод таких аккумуляторов на коммерческий рынок.

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Подробнее об этом сообщает портал Electrek.

Первую батарею ION собрали на полуавтоматической производственной линии завода вскоре после того, как в конце февраля компания объявила, что ее однослойная ячейка размером 40×40 мм достигла 25-кратного увеличения емкости и превысила 1000 циклов. Примечательно, что по размеру она помещается в обычный смартфон — разработчики показали это на фото.

Ячейка твердотельной батареи ION меньше смартфона Фото: ION Storage Systems

"Переход от однослойных лабораторных прототипов к многослойным, штабелируемым ячейкам — это то, чем мы очень гордимся", — прокомментировал генеральный директор ION Хорхе Диас Шнайдер.

На прошлой неделе он объяснил журналистам Electrec, что дорожная карта компании включает электромобили, и она сотрудничает с OEM-производителями. К тому же ION в ближайшей перспективе планирует делать аккумуляторы для потребительской электроникой, брендов носимых технологий и военной промышленности.

В августе 2024 года ION объявила, что достигла 800 циклов в своих ячейках без необходимости сжатия или изменения объема. Они стали первыми, кто сделал это с помощью конструкции без анода и без сжатия, которое долгое время было недостатком керамических батарей. Обычно слои ячейки должны быть сжаты друг с другом, чтобы система работала, для этого обычно используют сложную и дорогую конструкцию с пружинами.

Твердотельные батареи — популярная тема, поскольку они обещают потенциально более безопасную и надежную альтернативу литий-ионным батареям. Керамические аккумуляторы от ION выделяются тем, что отказываются от обычных анодных материалов, таких как графит, в пользу уникальной трехмерной керамической структуры. Это не только делает батареи более безопасными (так как им не нужно столько защитного снаряжения или охлаждения), но и проще и дешевле при производстве в больших масштабах.

Кстати, ранее ученые из Германии и Китая разработали твердотельный аккумулятор со стеклянным электролитом. Он обеспечивает высокую скорость зарядки.

Ранее писали, что ученые нашли новый материал для аккумуляторов, ускоряющий зарядку. Оксид вольфрама позволяет не жертвовать энергетической емкостью или сроком службы.