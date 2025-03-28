Поміщається в смартфоні: ION вперше виготовила на заводі унікальну твердотілу батарею

Компанія ION зі США успішно виготовила першу багатошарову керамічну твердотілу батарею на своєму заводі в Белтсвіллі. Вона має намір значно прискорити виведення таких акумуляторів на комерційний ринок.

Related video

Докладніше про це повідомляє портал Electrek.

Першу батарею ION зібрали на напівавтоматичній виробничій лінії заводу незабаром після того, як наприкінці лютого компанія оголосила, що її одношарова комірка розміром 40×40 мм досяг 25-кратного збільшення ємності та перевищив 1000 циклів. Примітно, що за розміром вона поміщається у звичайний смартфон — розробники показали це на фото.

Комірка твердотільної батареї ION менша за смартфон Фото: ION Storage Systems

"Перехід від одношарових лабораторних прототипів до багатошарових, штабельованих комірок — це те, чим ми дуже пишаємося", — прокоментував генеральний директор ION Хорхе Діас Шнайдер.

Минулого тижня він пояснив журналістам Electrec, що дорожня карта компанії включає електромобілі, і вона співпрацює з OEM-виробниками. До того ж ION у найближчій перспективі планує робити акумулятори для споживчої електроніки, брендів технологій, що носяться, і військової промисловості.

У серпні 2024 року ION оголосила, що досягла 800 циклів у своїх комірках без необхідності стиснення або зміни обсягу. Вони стали першими, хто зробив це за допомогою конструкції без анода і без стиснення, яке довгий час було недоліком керамічних батарей. Зазвичай шари комірки повинні бути стиснуті один з одним, щоб система працювала, для цього зазвичай використовують складну і дорогу конструкцію з пружинами.

Твердотілі батареї — популярна тема, оскільки вони обіцяють потенційно більш безпечну і надійну альтернативу літій-іонним батареям. Керамічні акумулятори від ION виділяються тим, що відмовляються від звичайних анодних матеріалів, таких як графіт, на користь унікальної тривимірної керамічної структури. Це не тільки робить батареї безпечнішими (бо їм не потрібно стільки захисного спорядження або охолодження), а й простіше і дешевше при виробництві у великих масштабах.

До речі, раніше вчені з Німеччини та Китаю розробили твердотілий акумулятор зі скляним електролітом. Він забезпечує високу швидкість зарядки.

Раніше писали, що вчені знайшли новий матеріал для акумуляторів, що прискорює зарядку. Оксид вольфраму дає змогу не жертвувати енергетичною ємністю або терміном служби.