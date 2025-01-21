Нова "скляна" батарея заряджається за 24 секунди: чим вона перевершує літій-іонні

Головною проблемою твердотільних акумуляторів була низька довговічність, проте новий різновид можна заряджати по сім разів на день протягом десяти років.

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Вчені з Німеччини та Китаю розробили незвичайний твердотільний акумулятор зі скляним електролітом, який забезпечив високу швидкість зарядки. Про це стало відомо сайту Notebookcheck.

Твердотільні літій-сірчані батареї мають величезну щільність енергії і виготовляються з широко поширених речовин. Однак є у них критичні недоліки: низька стабільність осередків після багатьох циклів заряджання і недостатня продуктивність через повільний електронний обмін.

У рамках дослідження інженери з Пекінського університету, Гіссенського університету і Технологічного інституту Карлсруе створили новий акумулятор на основі твердого електроліту з бору, сірки, літію, фосфору і йоду, який нагадує скло. За словами вчених, за певних умов він зарядиться за 24 секунди, зберігаючи щільність енергії буде на тому самому рівні, що й у сучасних акумуляторних осередків.

За стандартних же умов, щільність буде приблизно втричі вищою, ніж у сучасних літій-іонних аналогів, повне заряджання триватиме 12 хвилин, а термін служби — набагато більший. Таким чином твердотільну батарею можна заряджати по сім разів на день протягом понад десяти років. Крім того, конструкція витримує до 25 000 циклів заряду-розряду залежно від швидкості, після чого втрачає ємність до рівня трохи менше 80%, що типово для інших батарей.

Новий електроліт може прискорити хімічну реакцію в твердотільних батареях, що, ймовірно, усуває їхні недоліки і забезпечує чудову продуктивність. Речовина не має кристалічної структури, але все ще виглядає твердою і має властивості рідини.

Результати дослідження показують високий потенціал твердотільної батареї, але поки що це були лише лабораторні експерименти на прототипі, виготовленому з експериментальних матеріалів. Ймовірно, мине певний час, перш ніж ця технологія буде знайдена придатною до використання і з'явиться на ринку.

Нещодавно стало відомо, що Samsung випустить твердотільну батарею з рекордною щільністю енергії вже у 2025 році. Компактні акумулятори можуть бути впроваджені як в електромобілі, так і в носимі гаджети.