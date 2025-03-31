Создана новая железо-натриевая батарея: лучше Tesla Megapack и прослужит 20 лет

Американский стартап Inlyte представил железо-натриевую батарею, предназначенную как для среднего (4–10 часов), так и для длительного (24+ часов) хранения энергии. Недавно компания объявила об ускорении сроков производства.

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Срок службы аккумулятора составит не менее 7000 циклов, что эквивалентно 20 годам беспрерывного функционала, пишет interestingengineering.com.

Megapack от Tesla был доминирующим игроком в области стационарного хранения энергии, но появляется новая система с длительным сроком службы, которая бросает вызов его рыночным позициям. Речь идет о железо-натриевых батареях, которые предлагают новое решение для длительного хранения.

После проверки своей технологии на заводе в Великобритании Inlyte готовится запустить "Inlyte Factory 1" в США, копируя систему производства аккумуляторов HORIEN, одновременно интегрируя свою железо-натриевую технологию. Кроме того, компания подчеркнула, что ее технология хранения энергии не только поддерживает емкость в течение более 700 циклов, но и демонстрирует впечатляющую эффективность в 90%.

Компания также сообщила, что результаты испытаний, длившихся более года, прогнозируют срок службы аккумулятора не менее 7000 циклов, или 20 лет. Эта производительность соответствует показателям традиционных натрий-никелевых хлоридных батарей, но за малую часть стоимости. Кроме того, в 2022 году Inlyte приобрела британскую компанию Beta Research, которая разработала оригинальную натриевую металлгалогенидную батарею и масштабировала ее для коммерческого использования по всему миру. Имея пилотную производственную линию, Beta Research позволяет Inlyte быстро запускать пилотные проекты после оптимизации конструкции.

Inlyte планирует запустить свой завод в США в 2027 году.

Тем временем, в начале этого месяца китайская команда Tesla отгрузила первые продукты для хранения энергии, Megapacks, произведенные на шанхайском Megafactory, производство которого началось в прошлом месяце. Каждый Megapack может хранить около 3900 кВт*ч электроэнергии, что эквивалентно емкости аккумулятора 62 заднеприводных автомобилей Model 3. Tesla заявила, что Megapack использует ту же технологию, что и ее автомобили, подчеркнув, что компания управляет не только автомобильным бизнесом, но и параллельным бизнесом по хранению энергии.

Ранее мы писали, что в Китае нашли источник энергии "в бункере". Завод-бункер способен производить 10 000 энергонакопителей Tesla Megapack в год, что делает его крупнейшей инвестицией компании Илона Маска в хранение энергии.