Створено нову залізо-натрієву батарею: краща за Tesla Megapack і прослужить 20 років

Американський стартап Inlyte представив залізо-натрієву батарею, призначену як для середнього (4-10 годин), так і для тривалого (24+ годин) зберігання енергії. Нещодавно компанія оголосила про прискорення термінів виробництва.

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Термін служби акумулятора становитиме щонайменше 7000 циклів, що еквівалентно 20 рокам безперервного функціоналу, пише interestingengineering.com.

Megapack від Tesla був домінуючим гравцем у галузі стаціонарного зберігання енергії, але з'являється нова система з тривалим терміном служби, яка кидає виклик його ринковим позиціям. Йдеться про залізо-натрієві батареї, які пропонують нове рішення для тривалого зберігання.

Після перевірки своєї технології на заводі у Великій Британії Inlyte готується запустити "Inlyte Factory 1" у США, копіюючи систему виробництва акумуляторів HORIEN, одночасно інтегруючи свою залізо-натрієву технологію. Крім того, компанія наголосила, що її технологія зберігання енергії не тільки підтримує ємність протягом понад 700 циклів, а й демонструє вражаючу ефективність у 90%.

Компанія також повідомила, що результати випробувань, що тривали понад рік, прогнозують термін служби акумулятора не менше 7000 циклів, або 20 років. Ця продуктивність відповідає показникам традиційних натрій-нікелевих хлоридних батарей, але за малу частину вартості. Крім того, у 2022 році Inlyte придбала британську компанію Beta Research, яка розробила оригінальну натрієву металлгалогенідну батарею і масштабувала її для комерційного використання по всьому світу. Маючи пілотну виробничу лінію, Beta Research дозволяє Inlyte швидко запускати пілотні проєкти після оптимізації конструкції.

Inlyte планує запустити свій завод у США 2027 року.

Тим часом, на початку цього місяця китайська команда Tesla відвантажила перші продукти для зберігання енергії, Megapacks, вироблені на шанхайському Megafactory, виробництво якого почалося минулого місяця. Кожен Megapack може зберігати близько 3900 кВт*год електроенергії, що еквівалентно ємності акумулятора 62 задньопривідних автомобілів Model 3. Tesla заявила, що Megapack використовує ту саму технологію, що і її автомобілі, наголосивши, що компанія управляє не тільки автомобільним бізнесом, а й паралельним бізнесом зі зберігання енергії.

Раніше ми писали, що в Китаї знайшли джерело енергії "в бункері". Завод-бункер здатний виробляти 10 000 енергонакопичувачів Tesla Megapack на рік, що робить його найбільшою інвестицією компанії Ілона Маска в зберігання енергії.