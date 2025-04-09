Никакого водорода и ядерной энергии: кварцевый песок произведет революцию в мировой энергетике

Поиск устойчивых энергетических решений привел к инновационному прорыву и созданию песчаной батареи. Она хранит энергию, нагревая кварцевый песок до 600 ºC.

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Об этом пишет ресурс ecoticias.com.

Песчаные батареи используют технологию накопления тепловой энергии (TES) с помощью эффективных тепловых свойств. Процедура требует избыточного тепла для нагрева песчаного слоя до тех пор, пока он не достигнет температуры 600 ºC. Сохраняемая энергия потом используется по мере необходимости.

Песок подвергается высокотемпературному нагреву с использованием избыточной возобновляемой энергии из различных источников. На фазе хранения песок сохраняет это тепло с минимальными тепловыми потерями. Накопленное тепло из батареи выходит через фазу разрядки, передавая энергию либо воздуху, либо воде для целей, которые могут обеспечить производство электроэнергии или промышленные нужды.

Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) является первоначальной системой такого типа и обеспечивает технологию хранения с нулевым воздействием. Magaldi Group создала эту технологию хранения, которая использует псевдоожижение (псевдоожижение — процесс, при котором твердая статическая масса переводится в псевдосостояние, подобное состоянию жидкой массы, — Википедия) кварцевого песка для хранения и извлечения тепловой энергии.

MGTES использует возобновляемую энергию и генерирует горячий пар во время высвобождения энергии. Промышленные процессы могут использовать выход пара из системы, чтобы сделать ее гибким, устойчивым решением, когда отрасли хотят сократить свой углеродный след. Она также достигает высокой эксплуатационной эффективности. Структура псевдоожиженного слоя песка обеспечивает первоклассную температуропроводность, что приводит к превосходной скорости теплопередачи по сравнению с другими решениями в области технологий хранения. MGTES эффективно работает как для сохранения, так и для высвобождения тепловой энергии с высокой скоростью.

Система демонстрирует высокую устойчивость, что является одним из ее главных преимуществ. Конструкция такой батареи устраняет все требования к промежуточным теплоносителям и защитным сосудам, что сводит к минимуму эксплуатационные расходы и требования к техническому обслуживанию.

Песчаная батарея, например, поставляет зеленую тепловую энергию итальянской пищевой компании IGI. Она работает в паре с фотоэлектрической установкой мощностью 5 МВт. Это позволило IGI сократить общее потребление энергии на 20%, одновременно сократив годовой выброс CO2 до 1000 т.

Батареей могут пользоваться как мелкие, так и крупные промышленные предприятия в различных секторах, включая целлюлозно-бумажную, химическую и пластмассовую промышленность. Система MGTES снабжает отрасли надежной и экологически чистой тепловой энергией, что позволяет им переходить к возобновляемым системам генерации энергии.

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