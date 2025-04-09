Ніякого водню та ядерної енергії: кварцовий пісок зробить революцію у світовій енергетиці

Пошук стійких енергетичних рішень привів до інноваційного прориву і створення піщаної батареї. Вона зберігає енергію, нагріваючи кварцовий пісок до 600 ºC.

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Про це пише ресурс ecoticias.com.

Піщані батареї використовують технологію накопичення теплової енергії (TES) за допомогою ефективних теплових властивостей. Процедура вимагає надлишкового тепла для нагріву піщаного шару до тих пір, поки він не досягне температури 600 ºC. Збережена енергія потім використовується в міру необхідності.

Пісок піддається високотемпературному нагріванню з використанням надлишкової відновлюваної енергії з різних джерел. На фазі зберігання пісок зберігає це тепло з мінімальними тепловими втратами. Накопичене тепло з батареї виходить через фазу розрядки, передаючи енергію або повітрю, або воді для цілей, які можуть забезпечити виробництво електроенергії або промислові потреби.

Magaldi Green Thermal Energy Storage (MGTES) є первісною системою такого типу і забезпечує технологію зберігання з нульовим впливом. Magaldi Group створила цю технологію зберігання, яка використовує псевдозрідження (псевдозрідження — процес, під час якого тверду статичну масу переводять у псевдостани, подібні до стану рідкої маси, — Вікіпедія) кварцового піску для зберігання та вилучення теплової енергії.

MGTES використовує відновлювану енергію і генерує гарячу пару під час вивільнення енергії. Промислові процеси можуть використовувати вихід пари з системи, щоб зробити її гнучким, стійким рішенням, коли галузі хочуть скоротити свій вуглецевий слід. Вона також досягає високої експлуатаційної ефективності. Структура псевдозрідженого шару піску забезпечує першокласну температуропровідність, що призводить до чудової швидкості теплопередачі порівняно з іншими рішеннями в галузі технологій зберігання. MGTES ефективно працює як для збереження, так і для вивільнення теплової енергії з високою швидкістю.

Система демонструє високу стійкість, що є однією з її головних переваг. Конструкція такої батареї усуває всі вимоги до проміжних теплоносіїв і захисних посудин, що зводить до мінімуму експлуатаційні витрати та вимоги до технічного обслуговування.

Піщана батарея, наприклад, постачає зелену теплову енергію італійській харчовій компанії IGI. Вона працює в парі з фотоелектричною установкою потужністю 5 МВт. Це дало змогу IGI скоротити загальне споживання енергії на 20%, одночасно скоротивши річний викид CO2 до 1000 т.

Батареєю можуть користуватися як дрібні, так і великі промислові підприємства в різних секторах, включно з целюлозно-паперовою, хімічною та пластмасовою промисловістю. Система MGTES постачає галузі надійною та екологічно чистою тепловою енергією, що дає їм змогу переходити до поновлюваних систем генерації енергії.

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