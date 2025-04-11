Утерли нос Китаю: в Дании запустили рекордно мощную ветряную турбину Siemens

Европейская компания Siemens Gamesa установила на испытательном поле Эстерилд в Дании ветровую турбину Siemens SG DD-276 мощностью 21,5 МВт, что стало новым мировым рекордом.

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Подробности передает издание Renew Economy AU.

Размер ротора Siemens SG DD-276 составляет 905 футов (276 метров) от кончика одной лопасти до кончика другой. Она рассчитана на мощность 21,5 МВт и потенциально может вырабатывать достаточно электроэнергии для питания 70 000 датских домов в год. Ожидается, что за время своего существования турбина сократит около 55 454 тонн выбросов CO2 от энергии, которые в противном случае были бы созданы из-за сжигания ископаемого топлива на электростанциях.

Европейский союз частично профинансировал этот проект и выделил из инновационного фонда €30 млн (около 33 млн долларов США), поддержав инициативу Siemens Gamesa "Высокоинновационный прототип самого мощного оффшорного ветра" (HIPPOW). Пока нет информации о нормированной стоимости энергии (LCOE) для гигантской турбины, однако в 2018 году тарифы для офшорной ветровой энергии составляли около €46 за мегаватт-час.

Ранее рекорд в течение семи месяцев удерживала китайская ветряная турбина MySE18.X от Mingyang Smart Energy мощностью 20 МВт, побив результат морской ветровой турбины Dongfang Electric Corporation (18 МВт). Сама Dongfang уже объявила о завершении строительства турбины мощностью 26 МВт, но ее еще нужно установить. Mingyang, в свою очередь, планирует построить собственные турбины следующего поколения мощностью 22 МВт. Любая из них может отобрать у Siemens пальму первенства.

Ветряная турбина MySE18.X от Mingyang Smart Energy мощностью 20 МВт Фото: Mingyang Smart Energy

С недавним двукратным повышением пошлин между США, ЕС и Китаем в сфере технологий критически важные минералы и редкоземельные элементы, используемые в производстве компонентов от печатных плат до неодима в магнитах, может стать сложнее достать, поскольку Китай контролирует большую часть мировой цепочки поставок, что делает этот рекорд, вероятно, недолговечным.

Стоит отметить, что в декабре у самой мощной на тот момент ветряной турбины MySE 18.X сломались две лопасти. Незадолго до этого установка от китайской компании Mingyang Smart Energy пережило супертайфун Яги, который разрушил близлежащую ветряную электростанцию на Хайнане, возможно, лопасти пострадали именно от него.