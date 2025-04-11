Втерли носа Китаю: у Данії запустили рекордно потужну вітряну турбіну Siemens

Європейська компанія Siemens Gamesa встановила на випробувальному полі Естерілд у Данії вітрову турбіну Siemens SG DD-276 потужністю 21,5 МВт, що стало новим світовим рекордом.

Related video

Подробиці передає видання Renew Economy AU.

Розмір ротора Siemens SG DD-276 становить 905 футів (276 метрів) від кінчика однієї лопаті до кінчика іншої. Вона розрахована на потужність 21,5 МВт і потенційно може виробляти достатньо електроенергії для живлення 70 000 данських будинків на рік. Очікується, що за час свого існування турбіна скоротить близько 55 454 тонн викидів CO2 від енергії, які в іншому випадку були б створені через спалювання викопного палива на електростанціях.

Європейський союз частково профінансував цей проєкт і виділив з інноваційного фонду €30 млн (близько 33 млн доларів США), підтримавши ініціативу Siemens Gamesa "Високоінноваційний прототип найпотужнішого офшорного вітру" (HIPPOW). Наразі немає інформації про нормовану вартість енергії (LCOE) для гігантської турбіни, проте 2018 року тарифи для офшорної вітрової енергії становили близько €46 за мегават-годину.

Раніше рекорд протягом семи місяців утримувала китайська вітряна турбіна MySE18.X від Mingyang Smart Energy потужністю 20 МВт, побивши результат морської вітрової турбіни Dongfang Electric Corporation (18 МВт). Сама Dongfang вже оголосила про завершення будівництва турбіни потужністю 26 МВт, але її ще потрібно встановити. Mingyang, своєю чергою, планує побудувати власні турбіни наступного покоління потужністю 22 МВт. Будь-яка з них може відібрати у Siemens пальму першості.

Вітряна турбіна MySE18.X від Mingyang Smart Energy потужністю 20 МВт Фото: Mingyang Smart Energy

З нещодавнім дворазовим підвищенням мит між США, ЄС і Китаєм у сфері технологій критично важливі мінерали та рідкісноземельні елементи, які використовуються у виробництві компонентів від друкованих плат до неодиму в магнітах, можуть стати складнішими в доступі, оскільки Китай контролює більшу частину світового ланцюжка поставок, що робить цей рекорд, ймовірно, недовговічним.

Варто зазначити, що в грудні у найпотужнішої на той момент вітряної турбіни MySE 18.X зламалися дві лопаті. Незадовго до цього установка від китайської компанії Mingyang Smart Energy пережила супертайфун Яги, який зруйнував прилеглу вітряну електростанцію на Хайнані, можливо, лопаті постраждали саме від нього.