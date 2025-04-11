Тихая ветряная турбина для дома превосходит солнечные панели: до 32 000 кВт*ч энергии в год

Компания Mett из Австралии разработала инновационную ветряную турбину Eco Whisper мощностью 20 кВт, которая хорошо подходит для установки на домах благодаря низкому уровню шума.

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Об этом оборудовании рассказал сайт Ecoportal.

Ветряные турбины часто бывают слишком шумными и громоздкими, чтобы использовать рядом с частными домовладениями, а не в открытых полях. Mett обещает альтернативу в виде "практически бесшумной" 20-киловаттной ветряной турбины Eco Whisper, которая может составить конкуренцию солнечным модулям. Большая часть шума, производимого малыми ветряными турбинами, возникает, когда воздух вырывается из кончиков лопастей, но благодаря уникальной конструкции обтекателя Eco Whisper, как говорят, работает практически бесшумно.

Как отмечает производитель, при высоте 70 футов (21,3 м) и диаметре 21 фут (6,4 м) EcoWhisper могут генерировать от 18 000 до 32 000 кВт*ч электроэнергии. При этом они весьма стойкие, ведь выдерживают порывы ветра до 118 миль в час (52,7 м/c). Она примерно в два раза меньше схожих трехлопастных турбин, к тому же способна автоматически регулировать положение лопастей для максимального захвата ветра.

Солнечные панели на крыше может генерировать около 20 киловатт электроэнергии — это достаточно для обеспечения нужд среднего домохозяйства. Проблема заключается в том, что они зависят от солнечного света, поэтому производят меньше энергии в пасмурную погоду или холодные временя года, а ночью и вовсе простаивают. В отличие от солнечных установок, ветряные турбины работают круглосуточно, поэтому надежнее и стабильнее.

Ветряная турбина Eco Whisper разработана достаточно давно, но ее внедрение сильно зависить от местных законов, доступности ветра и стимулов со стороны государства, поскольку установка и первоначальные расходы по-прежнему являются важными факторами для владельцев домов. Еще одним неочевидным преимуществом конструкции является ее отличная видимость, что снижает риск нанести вред невнимательным птицам.

Ранее писали, как ветряные турбины дают бесплатное электричество. В последнее время они становятся все более популярным источником энергии, и новые конструкции сильно этому способствуют.

Сообщали также о еще одной бесшумной ветряной турбине LIAM F1 UWT, созданной стартапом The Arhimedes из Нидерландов для городов. Она может вырабатывать от 300 до 2500 кВт*ч в год.