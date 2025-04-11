Тиха вітряна турбіна для будинку перевершує сонячні панелі: до 32 000 кВт*год енергії на рік

Компанія Mett з Австралії розробила інноваційну вітряну турбіну Eco Whisper потужністю 20 кВт, яка добре підходить для встановлення на будинках завдяки низькому рівню шуму.

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Про це обладнання розповів сайт Ecoportal.

Вітряні турбіни часто бувають занадто галасливими і громіздкими, щоб використовувати поруч із приватними домоволодіннями, а не у відкритих полях. Mett обіцяє альтернативу у вигляді "практично безшумної" 20-кіловатної вітряної турбіни Eco Whisper, яка може скласти конкуренцію сонячним модулям. Велика частина шуму, виробленого малими вітряними турбінами, виникає, коли повітря виривається з кінчиків лопатей, але завдяки унікальній конструкції обтічника Eco Whisper, як кажуть, працює практично безшумно.

Як зазначає виробник, за висоти 70 футів (21,3 м) і діаметра 21 фут (6,4 м) EcoWhisper можуть генерувати від 18 000 до 32 000 кВт*год електроенергії. При цьому вони досить стійкі, адже витримують пориви вітру до 118 миль на годину (52,7 м/c). Вона приблизно вдвічі менша за схожі трилопатеві турбіни, до того ж здатна автоматично регулювати положення лопатей для максимального захоплення вітру.

Сонячні панелі на даху можуть генерувати близько 20 кіловат електроенергії — це достатньо для забезпечення потреб середнього домогосподарства. Проблема полягає в тому, що вони залежать від сонячного світла, тому виробляють менше енергії в похмуру погоду або холодні пори року, а вночі взагалі простоюють. На відміну від сонячних установок, вітряні турбіни працюють цілодобово, тому надійніші та стабільніші.

Вітряну турбіну Eco Whisper розроблено досить давно, але її впровадження сильно залежатиме від місцевих законів, доступності вітру і стимулів з боку держави, оскільки установка і початкові витрати, як і раніше, є важливими факторами для власників будинків. Ще однією неочевидною перевагою конструкції є її відмінна видимість, що знижує ризик завдати шкоди неуважним птахам.

Раніше писали, як вітряні турбіни дають безкоштовну електрику. Останнім часом вони стають дедалі популярнішим джерелом енергії, і нові конструкції дуже цьому сприяють.

Повідомляли також про ще одну безшумну вітряну турбіну LIAM F1 UWT, створену стартапом The Arhimedes з Нідерландів для міст. Вона може виробляти від 300 до 2500 кВт*год на рік.