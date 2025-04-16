Ветряные турбины "из 22 века": 10 кВт чистой энергии и футуристический дизайн (видео)

Вертикальный ветряной генератор Atlas с выходной мощностью 10 кВт подходит для жилых и небольших систем возобновляемой энергии. Он отличается от других моделей тем, что имеет массивные вращающиеся лопасти, а также турбину с вертикальной осью.

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Об этом пишет издание ecoticias.com.

Ветряк специально спроектирован компанией TESUP для максимальной эффективности и бесшумной работы. Еще одной примечательной особенностью является обтекаемая форма, которая придает устройству футуристический вид.

Вертикальная конструкция позволяет генератору использовать энергию ветра с любого направления, устраняя необходимость постоянно перемещать устройство. Устройство лучше всего размещать на городских крышах, в отдаленных местах или районах с непостоянным ветровым режимом. С точки зрения пространства он намного компактнее традиционных ветряных турбин, поэтому может генерировать большие объемы электроэнергии даже в местах с ограниченным пространством.

Имея мощность 10 кВт, Atlas способен вырабатывать значительное количество энергии, что делает его более подходящим для питания дома среднего размера или служить дополнительным источником энергии для более крупных систем. Экологически сознательные домовладельцы или предприятия, желающие уменьшить свою зависимость от сети, по достоинству оценят его.

Помимо мощности, которой стал известен ветряк Atlas, его простота также заслуживает внимания. Вертикальная конструкция имеет меньше движущихся частей, которые подвергаются износу, что неизбежно приводит к меньшим потребностям в обслуживании. Благодаря продуманной конструкции турбина работает тихо, без шумового загрязнения, которое часто сопровождает традиционные ветряки.

Все преимущества устройства также намекают на долгосрочную экономию. Со временем вырабатываемая энергия значительно компенсирует счета за электроэнергию. Для граждан, живущих в районах, где правительство поощряет внедрение возобновляемых источников энергии, турбина в конечном итоге может окупиться еще быстрее.

Ранее мы писали, что ветряные турбины вызывают неожиданный эффект. Исследования в прибрежных морях восточной части США показали, что морские ветряные турбины привлекают некоторые виды рыб, что может повлиять на подводную экосистему.