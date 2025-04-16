Вітряні турбіни "з 22 століття": 10 кВт чистої енергії та футуристичний дизайн (відео)

Вертикальний вітряний генератор Atlas з вихідною потужністю 10 кВт підходить для житлових і невеликих систем відновлюваної енергії. Він відрізняється від інших моделей тим, що має масивні обертові лопаті, а також турбіну з вертикальною віссю.

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Про це пише видання ecoticias.com.

Вітряк спеціально спроектований компанією TESUP для максимальної ефективності та безшумної роботи. Ще однією примітною особливістю є обтічна форма, яка надає пристрою футуристичного вигляду.

Вертикальна конструкція дає змогу генератору використовувати енергію вітру з будь-якого напрямку, усуваючи необхідність постійно переміщати пристрій. Пристрій найкраще розміщувати на міських дахах, у віддалених місцях або районах з непостійним вітровим режимом. З точки зору простору він набагато компактніший за традиційні вітряні турбіни, тому може генерувати великі обсяги електроенергії навіть у місцях з обмеженим простором.

Маючи потужність 10 кВт, Atlas здатний виробляти значну кількість енергії, що робить його більш придатним для живлення будинку середнього розміру або служити додатковим джерелом енергії для більших систем. Екологічно свідомі домовласники або підприємства, які бажають зменшити свою залежність від мережі, гідно оцінять його.

Крім потужності, якою став відомий вітряк Atlas, його простота також заслуговує на увагу. Вертикальна конструкція має менше рухомих частин, які піддаються зносу, що неминуче призводить до менших потреб в обслуговуванні. Завдяки продуманій конструкції турбіна працює тихо, без шумового забруднення, яке часто супроводжує традиційні вітряки.

Усі переваги пристрою також натякають на довгострокову економію. Згодом вироблювана енергія значно компенсує рахунки за електроенергію. Для громадян, які живуть у районах, де уряд заохочує впровадження поновлюваних джерел енергії, турбіна в кінцевому підсумку може окупитися ще швидше.

Раніше ми писали, що вітряні турбіни викликають несподіваний ефект. Дослідження в прибережних морях східної частини США показали, що морські вітряні турбіни приваблюють деякі види риб, що може вплинути на підводну екосистему.