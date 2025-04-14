Вітряні турбіни викликають несподіваний ефект: що виявили вчені (відео)

Дослідження в прибережних морях східної частини США показали, що морські вітряні турбіни приваблюють деякі види риб, що може вплинути на підводну екосистему.

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Несподіване явище описано в статті, опублікованій у The Nature Conservancy. Вчені вважають, що вітряні турбіни мають потенціал для створення нового середовища проживання риб і підтримки цілих груп морських мешканців.

Морські вітряні турбіни приваблюють риб

Як пояснюють автори, коли предмети поміщаються в океан, вони часто перетворюються на штучні рифи. Океанографи не раз спостерігали, як затоплені уламки кораблів і мости ставали домівкою для величезної кількості морських видів. Аналогічну функцію виконують підводні частини багатьох вітряних турбін.

Досі інженери проєктували вітрогенератори винятково з огляду на функціональність і вартість. Однак дослідники вважають, що основи турбін можна оптимізувати, щоб створити місця для процвітання риб та інших морських мешканців.

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Вчені також підібрали список матеріалів, які можуть поліпшити різноманітність живих істот під водою. Цей вид створення середовища проживання показав багатообіцяючі результати в проєктах із відновлення в прибережних водах у всьому світі, але ще не застосовувався в глибших частинах океану.

"Питання насправді в тому: наскільки це може бути добре?", — зазначила дослідниця Кейт Вілк.

Нагадаємо, вчені виявили, що потужність вітряних турбін може знижуватися через "ефект сліду". Це явище ставить під загрозу економічну стійкість та ефективність вітрогенераторів.

Також повідомлялося, що студентка доповнила рівняння столітньої давності, яке визначає оптимальні аеродинамічні характеристики вітряної турбіни.