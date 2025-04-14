Ветряные турбины вызывают неожиданный эффект: что выявили ученые (видео)

Исследования в прибрежных морях восточной части США показали, что морские ветряные турбины привлекают некоторые виды рыб, что может повлиять на подводную экосистему.

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Неожиданное явление описано в статье, опубликованной в The Nature Conservancy. Ученые считают, что у ветряных турбин есть потенциал для создания новой среды обитания рыб и поддержки целых групп морских обитателей.

Морские ветряные турбины привлекают рыб

Как объясняют авторы, когда предметы помещаются в океан, они часто превращаются в искусственные рифы. Океанографы не раз наблюдали, как затопленные обломки кораблей и мосты становились домом для огромного множества морских видов. Аналогичную функцию выполняют подводные части многих ветряных турбин.

До сих пор инженеры проектировали ветрогенераторы исключительно с учетом функциональности и стоимости. Однако исследователи считают, что основания турбин можно оптимизировать, чтобы создать места для процветания рыб и других морских жителей.

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Ученые также подобрали список материалов, которые могут улучшить разнообразие живых существ под водой. Этот вид создания среды обитания показал многообещающие результаты в проектах по восстановлению в прибрежных водах по всему миру, но еще не применялся в более глубоких частях океана.

"Вопрос на самом деле в том: насколько это может быть хорошо?", — отметила исследовательница Кейт Уилк.

Напомним, ученые выявили, что мощность ветряных турбин может снижаться из-за "эффект следа". Это явление ставит под угрозу экономическую устойчивость и эффективность ветрогенераторов.

Также сообщалось, что студентка дополнила уравнение столетней давности, которое определяет оптимальные аэродинамические характеристики ветряной турбины.