Просто соедините их — загадочные крошечные сферы производят чистую энергию

Исследовательский прорыв позволил ученым использовать крошечные сферы для производства энергии. Этот новый метод может изменить систему генерации энергии, сделав ее более устойчивой и широкодоступной.

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Об этом пишет издание ecoticias.com.

Технология предлагает доступные решения в качестве альтернативы дорогостоящим материалам, которые обычно поддерживают повышение производительности TENG. Исследовательское сообщество считает, что этот прорыв может потенциально определить следующее поколение устройств, которые работают независимо без внешнего питания.

Группа ученых из Свободного университета Брюсселя обнаружила, что маленькие бусины производят электричество с помощью методов трибоэлектрификации. Во время трения двух разнородных материалов из-за взаимодействия между ними возникает электрический заряд. Маленькие и близко расположенные сферы генерируют электричество после контакта, поскольку поверхности обмениваются положительными и отрицательными зарядами.

Измерение и состав бусинок регулируют эксплуатационную эффективность процесса. Рисунок электрического заряда отличается между крупными шариками, которые создают отрицательный заряд, и мелкими, которые создают свойства положительного заряда. Исследования показывают, что меламино-формальдегидные шарики создают наиболее эффективные электрические эффекты из-за своей жесткости. Этот метод позволяет лучше сохранять и переносить электрический заряд.

Технология трибоэлектрических наногенераторов (TENG) преобразует электрическую энергию через фрикционный контакт между различными типами материалов. Недавние исследования, в которых шарики интегрируются в эти устройства, существенно улучшают производительность TENG. Технология обеспечивает доступные решения в качестве альтернативы дорогостоящим материалам.

Разработка шариков методом сухого производства позволяет получать экономически эффективные и экологически чистые компоненты, поскольку растворители становятся ненужными. Доктор Игнаас Джимидар, как ведущий автор, объясняет, что выбор материалов, влияющих на эффективность генерации энергии, демонстрирует существенные улучшения при незначительных изменениях. Это открывает новые возможности для трибоэлектрических наногенераторов в повседневной жизни. Вся операция функционирует без необходимости использования традиционных энергетических ресурсов.

Разработка самозаряжающихся устройств сделает людей менее зависимыми от традиционных источников энергии. Ученые продолжают исследовать материалы с улучшенными структурами, которые повышают производительность TENG для поддержки повседневного использования.

Исследователи достигли значительного прогресса в решениях для устойчивой энергетики, обнаружив возможность генерации электроэнергии в микрошариках. Трибоэлектрификация позволяет ученым разрабатывать инновационные устройства с автономным питанием, которые служат фундаментальной технологией для носимых устройств. Несмотря на текущие трудности, технологические возможности, которые открываются благодаря этому открытию, открывают множество перспектив.

Ранее мы писали, что делать с генераторами и аккумуляторами, когда есть свет. На фоне отключений света многие украинцы закупились павербанками, генераторами, зарядными станциями и разными видами аккумуляторов. Во время простоя такое оборудование нужно хранить правильно, чтобы избежать поломок.