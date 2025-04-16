Просто з'єднайте їх — загадкові крихітні сфери виробляють чисту енергію

Дослідницький прорив дозволив ученим використовувати крихітні сфери для виробництва енергії. Цей новий метод може змінити систему генерації енергії, зробивши її більш стійкою і широкодоступною.

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Про це пише видання ecoticias.com.

Технологія пропонує доступні рішення як альтернативу дорогим матеріалам, які зазвичай підтримують підвищення продуктивності TENG. Дослідницька спільнота вважає, що цей прорив може потенційно визначити наступне покоління пристроїв, які працюють незалежно без зовнішнього живлення.

Група вчених з Вільного університету Брюсселя виявила, що маленькі намистини виробляють електрику за допомогою методів трибоелектрифікації. Під час тертя двох різнорідних матеріалів через взаємодію між ними виникає електричний заряд. Маленькі та близько розташовані сфери генерують електрику після контакту, оскільки поверхні обмінюються позитивними та негативними зарядами.

Вимірювання і склад намистин регулюють експлуатаційну ефективність процесу. Малюнок електричного заряду відрізняється між великими кульками, які створюють негативний заряд, і дрібними, які створюють властивості позитивного заряду. Дослідження показують, що меламіно-формальдегідні кульки створюють найбільш ефективні електричні ефекти через свою жорсткість. Цей метод дає змогу краще зберігати та переносити електричний заряд.

Технологія трибоелектричних наногенераторів (TENG) перетворює електричну енергію через фрикційний контакт між різними типами матеріалів. Нещодавні дослідження, в яких кульки інтегруються в ці пристрої, суттєво покращують продуктивність TENG. Технологія забезпечує доступні рішення як альтернативу дорогим матеріалам.

Розробка кульок методом сухого виробництва дає змогу отримувати економічно ефективні та екологічно чисті компоненти, оскільки розчинники стають непотрібними. Доктор Ігнаас Джимідар, як провідний автор, пояснює, що вибір матеріалів, які впливають на ефективність генерації енергії, демонструє суттєві покращення за незначних змін. Це відкриває нові можливості для трибоелектричних наногенераторів у повсякденному житті. Уся операція функціонує без необхідності використання традиційних енергетичних ресурсів.

Розробка пристроїв, що самозаряджаються, зробить людей менш залежними від традиційних джерел енергії. Вчені продовжують досліджувати матеріали з поліпшеними структурами, які підвищують продуктивність TENG для підтримки повсякденного використання.

Дослідники досягли значного прогресу в рішеннях для стійкої енергетики, виявивши можливість генерації електроенергії в мікрокульках. Трибоелектрифікація дає змогу вченим розробляти інноваційні пристрої з автономним живленням, які слугують фундаментальною технологією для носимих пристроїв. Незважаючи на поточні труднощі, технологічні можливості, які відкриваються завдяки цьому відкриттю, відкривають безліч перспектив.

Раніше ми писали, що робити з генераторами й акумуляторами, коли є світло. На тлі відключень світла багато українців закупилися павербанками, генераторами, зарядними станціями і різними видами акумуляторів. Під час простою таке обладнання потрібно зберігати правильно, щоб уникнути поломок.