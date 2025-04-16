Бесплатная энергия с балкона: EcoFlow выпустил новые солнечные системы с функциями ИИ

Американская компания EcoFlow представила серию фотоэлектрических систем Stream для добычи солнечной энергии на балконах.

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Об этом пишет издание PV-Magazine.

В линейку вошли четыре модели Одна из них предназначена для интеграции с существующим инвертором, Stream AC Pro, остальные три, Stream Ultra X, Stream Ultra и Stream Pro, включают в себя микроинвертор Stream, умную розетку, умный счетчик, солнечные модули и аккумулятор.

Модели аккумуляторов и основные отличия

Во всех моделях используются батареи LFP (литий-железо-фосфатные), которые, по словам Ecoflow, сохраняют не менее 70% емкости после 6000 циклов. Система имеет степень защиты от воды IP65 для установки на открытом воздухе и работает при температурах до -20°C с использованием технологии самонагревающейся нанопленки. EcoFlow утверждает, что обеспечивает уровень шума менее 30 дБ и пассивную систему охлаждения с графеновым каналом.

Три модели имеют одинаковую емкость 1,92 кВт·ч, хотя каждая система Stream и аккумулятор удовлетворяют разные потребности:

Stream Ultra (1,92 кВт·ч): имеет встроенный микроинвертор с двухрежимным входом PV мощностью 2800 Вт (объединяющий прямые входы PV и микроинвертора) и 4 канала MPPT по 500 Вт каждый. Вес аккумулятора составляет 23,1 кг;

Stream Pro (1,92 кВт⋅ч): обеспечивает входную мощность 2300 Вт с 3 каналами MPPT по 500 Вт каждый, при этом аккумулятор весит 22,8 кг;

Stream Ultra X (3,84 кВт·ч): модель класса премиум с удвоенной емкостью и двухрежимным входом для фотоэлектрических модулей мощностью 2800 Вт с 4 каналами MPPT;

Stream AC Pro (1,92 кВт⋅ч): разработан для совместимости с существующими микроинверторами, принимает входной переменный ток мощностью 800 Вт от стороннего оборудования и весит 21,5 кг.

Stream против PowerStream

Серия Stream второго поколения заменяет предыдущую линейку PowerStream компании, предлагая лучшее подключение аккумуляторов их распределение в доме и возможностям сетевого взаимодействия.

Новый подход, ориентированный на батареи, предлагает значительные технические усовершенствования, включая координацию между несколькими блоками на базе искусственного интеллекта и совместимость со сторонним оборудованием. Одна или несколько батарей могут быть подключены к сети переменного тока на кухне или в гостиной квартиры, синхронизируясь с остальной частью солнечной электростанции на балконе.

Модели Stream также поддерживают более высокую выходную мощность переменного тока — до 2300 Вт в двухрежимном режиме по сравнению с предыдущими 800 Вт — и обеспечивают прямое подключение аккумулятора к сети через стандартные настенные розетки без необходимости прокладки дополнительных проводов.

Сетевая функция Ecoflow на основе искусственного интеллекта обеспечивает скоординированную работу нескольких батарей и действует вместе с умным счетчиком. Энергия поступает в сеть и из нее, а не хранится в доме.

Цена Stream Ultra составляет 1099 евро (1250 долларов США) или 999 евро до 31 мая, Pro — 999 евро, а AC Pro — 799 евро, без учета НДС, что, как отмечает Ecoflow, обусловлено "прозрачным ценообразованием и гибкостью в расчете налогов". Продажи начнутся с 15 мая 2025 года, новинка сперва появится в Германии, но будет широко доступна в Европе, а позже попадет и в Великобританию. Представитель Ecoflow сообщил, что модель Ultra X с большей емкостью будет выпущена "после июня", но пока не смог назвать ориентировочную цену.

Ранее в строительной компании рассказали, можно ли устанавливать солнечные панели на балконах и фасадах многоквартирных домов. Если сделать это незаконно, то могут возникнуть большие проблемы.