Безкоштовна енергія з балкона: EcoFlow випустив нові сонячні системи з функціями ШІ

Американська компанія EcoFlow представила серію фотоелектричних систем Stream для видобутку сонячної енергії на балконах.

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Про це пише видання PV-Magazine.

До лінійки увійшли чотири моделі Одна з них призначена для інтеграції з наявним інвертором, Stream AC Pro, решта три, Stream Ultra X, Stream Ultra і Stream Pro, містять у собі мікроінвертор Stream, розумну розетку, розумний лічильник, сонячні модулі та акумулятор.

Моделі акумуляторів та основні відмінності

У всіх моделях використовуються батареї LFP (літій-залізо-фосфатні), які, за словами Ecoflow, зберігають не менше 70% ємності після 6000 циклів. Система має ступінь захисту від води IP65 для встановлення на відкритому повітрі і працює за температур до -20°C з використанням технології наноплівки, що самонагрівається. EcoFlow стверджує, що забезпечує рівень шуму менше 30 дБ і пасивну систему охолодження з графеновим каналом.

Три моделі мають однакову ємність 1,92 кВт-год, хоча кожна система Stream і акумулятор задовольняють різні потреби:

Stream Ultra (1,92 кВт-год): має вбудований мікроінвертор із дворежимним входом PV потужністю 2800 Вт (що об'єднує прямі входи PV і мікроінвертора) і 4 канали MPPT по 500 Вт кожен. Вага акумулятора становить 23,1 кг;

Stream Pro (1,92 кВт⋅год): забезпечує вхідну потужність 2300 Вт з 3 каналами MPPT по 500 Вт кожен, при цьому акумулятор важить 22,8 кг;

Stream Ultra X (3,84 кВт-год): модель класу преміум з подвоєною ємністю і дворежимним входом для фотоелектричних модулів потужністю 2800 Вт з 4 каналами MPPT;

Stream AC Pro (1,92 кВт⋅год): розроблений для сумісності з наявними мікроінверторами, приймає вхідний змінний струм потужністю 800 Вт від стороннього обладнання і важить 21,5 кг.

Stream проти PowerStream

Серія Stream другого покоління замінює попередню лінійку PowerStream компанії, пропонуючи краще під'єднання акумуляторів, їхній розподіл у домі та можливості мережевої взаємодії.

Новий підхід, орієнтований на батареї, пропонує значні технічні вдосконалення, включно з координацією між кількома блоками на базі штучного інтелекту і сумісність зі стороннім обладнанням. Одну або кілька батарей можна під'єднати до мережі змінного струму на кухні або у вітальні квартири, синхронізуючись з іншою частиною сонячної електростанції на балконі.

Моделі Stream також підтримують вищу вихідну потужність змінного струму — до 2300 Вт у дворежимному режимі, як порівняти з попередніми 800 Вт, — і забезпечують пряме під'єднання акумулятора до мережі через стандартні настінні розетки без необхідності прокладання додаткових дротів.

Мережева функція Ecoflow на основі штучного інтелекту забезпечує скоординовану роботу кількох батарей і діє разом із розумним лічильником. Енергія надходить у мережу і з неї, а не зберігається в будинку.

Ціна Stream Ultra становить 1099 євро (1250 доларів США) або 999 євро до 31 травня, Pro — 999 євро, а AC Pro — 799 євро, без урахування ПДВ, що, як зазначає Ecoflow, обумовлено "прозорим ціноутворенням і гнучкістю в розрахунку податків". Продажі почнуться з 15 травня 2025 року, новинка спершу з'явиться в Німеччині, але буде широко доступною в Європі, а пізніше потрапить і до Великої Британії. Представник Ecoflow повідомив, що модель Ultra X з більшою ємністю буде випущена "після червня", але поки не зміг назвати орієнтовну ціну.

Раніше в будівельній компанії розповіли, чи можна встановлювати сонячні панелі на балконах і фасадах багатоквартирних будинків. Якщо зробити це незаконно, то можуть виникнути великі проблеми.