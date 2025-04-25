Первый в мире "личный" ядерный реактор: как был построен, как работал и выглядел (фото)

Построенный в 1956 году, реактор Armour Research Foundation был новаторским примером промышленного сотрудничества и инновационного проектирования.

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Об этом пишет издание interestingengineering.com.

Первый в мире частный ядерный реактор, который открыл новые горизонты благодаря инновационному использованию жидкого ядерного топлива в 20 веке, был признан памятником истории ядерной энергетики. Построенный в 1956 году, уникальный реактор поддерживался консорциумом из 25 крупных компаний, включая IBM, Inland Steel, Caterpillar, Kimberly-Clark, U.S. Steel и Whirlpool, что отражало широкую поддержку промышленности в то время. За 11 лет работы он внес вклад в исследования в области производства изотопов, анализа материалов, сельского хозяйства и медицины, прежде чем был выведен из эксплуатации в 1977 году, в первую очередь из-за меняющихся потребностей в исследованиях, увеличения эксплуатационных расходов и более строгих нормативных требований.

Доктор Ремли запускает ядерный реактор

Ядерный реактор Armour Research Foundation: что о нем известно

Armour Research Foundation Reactor стал первым ядерным реактором в мире, который находился в частной собственности и эксплуатировался. Это ознаменовало поворотный момент в развитии ядерных технологий, переведя их из секретного военного использования в академические и промышленные исследования.

"История Armour Research Foundation Reactor отражает как оптимизм, так и проблемы внедрения новых технологий", — заявил Джефф Терри, проректор по исследованиям Иллинойсского технологического института. — "Поскольку мы продолжаем изучать возможности ядерной энергии сегодня, эта новаторская работа в Illinois Tech служит напоминанием о достигнутом прогрессе и потенциале".

На протяжении всего срока эксплуатации реактор поддерживал исследования в большом спектре областей, среди которых были поглощение удобрений и борьба с вредителями в сельском хозяйстве, катализ и диффузионные исследования в химии, холодная стерилизация и увеличение срока годности в сфере безопасности пищевых продуктов, а также производство короткоживущих диагностических изотопов для медицинского использования.

Инновационная конструкция ядерного реактора

В отличие от традиционных твердотопливных стержней, этот реактор опирался на новаторскую конструкцию жидкого топлива и использовал инновационную систему жидкого топлива, используя уран-235, радиоактивный изотоп, который составляет всего 0,72% урана, встречающегося в природе, растворенный в воде в форме уранилсульфата.

Это было воспринято как важный шаг вперед в области безопасности и эффективности, с использованием одной из первых пассивных функций безопасности, подход, который был особенно хорошо приспособлен к его расположению в густонаселенной городской среде Чикаго.

Несмотря на завершение эксплуатации в 1967 году и вывод из эксплуатации в конце 1970-х годов, Armour Reactor остался знаковым примером совместных, прикладных ядерных исследований и был отмечен во время открытия в кампусе Миса Иллинойсского технологического института в Бронзевилле.

Ранее мы писали, что ториевый ядерный реактор создали в Китае. Китайские ученые успешно добавили свежее топливо в действующий реактор на расплавленных солях тория, доказав его работоспособность.