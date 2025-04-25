Перший у світі "особистий" ядерний реактор: як був побудований, як працював і як виглядав (фото)

Побудований 1956 року, реактор Armour Research Foundation був новаторським прикладом промислового співробітництва та інноваційного проєктування.

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Про це пише видання interestingengineering.com.

Перший у світі приватний ядерний реактор, який відкрив нові горизонти завдяки інноваційному використанню рідкого ядерного палива в 20 столітті, був визнаний пам'ятником історії ядерної енергетики. Побудований 1956 року, унікальний реактор підтримувався консорціумом із 25 великих компаній, включно з IBM, Inland Steel, Caterpillar, Kimberly-Clark, U.S. Steel і Whirlpool, що відображало широку підтримку промисловості в той час. За 11 років роботи він зробив внесок у дослідження в галузі виробництва ізотопів, аналізу матеріалів, сільського господарства та медицини, перш ніж його вивели з експлуатації 1977 року, насамперед через мінливі потреби в дослідженнях, збільшення експлуатаційних витрат і суворіші нормативні вимоги.

Доктор Ремлі запускає ядерний реактор

Ядерний реактор Armour Research Foundation: що про нього відомо

Armour Research Foundation Reactor став першим ядерним реактором у світі, який перебував у приватній власності та експлуатувався. Це ознаменувало поворотний момент у розвитку ядерних технологій, перевівши їх із секретного військового використання в академічні та промислові дослідження.

"Історія Armour Research Foundation Reactor відображає як оптимізм, так і проблеми впровадження нових технологій", — заявив Джефф Террі, проректор з досліджень Іллінойського технологічного інституту. — "Оскільки ми продовжуємо вивчати можливості ядерної енергії сьогодні, ця новаторська робота в Illinois Tech слугує нагадуванням про досягнутий прогрес і потенціал".

Протягом усього терміну експлуатації реактор підтримував дослідження у великому спектрі галузей, серед яких були поглинання добрив і боротьба зі шкідниками в сільському господарстві, каталіз і дифузійні дослідження в хімії, холодна стерилізація і збільшення терміну придатності у сфері безпеки харчових продуктів, а також виробництво короткоживучих діагностичних ізотопів для медичного використання.

Інноваційна конструкція ядерного реактора

На відміну від традиційних твердопаливних стрижнів, цей реактор спирався на новаторську конструкцію рідкого палива і використовував інноваційну систему рідкого палива, використовуючи уран-235, радіоактивний ізотоп, що становить лише 0,72% урану, який трапляється в природі, розчинений у воді у формі уранілсульфату.

Це було сприйнято як важливий крок уперед у сфері безпеки та ефективності, з використанням однієї з перших пасивних функцій безпеки, підхід, який був особливо добре пристосований до його розташування в густонаселеному міському середовищі Чикаго.

Незважаючи на завершення експлуатації 1967 року і виведення з експлуатації наприкінці 1970-х років, Armour Reactor залишився знаковим прикладом спільних, прикладних ядерних досліджень і був відзначений під час відкриття в кампусі Міса Іллінойського технологічного інституту в Бронзевіллі.

Раніше ми писали, що торієвий ядерний реактор створили в Китаї. Китайські вчені успішно додали свіже паливо в діючий реактор на розплавлених солях торію, довівши його працездатність.