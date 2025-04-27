"Угроза является настоящей": ИИ усиливает контроль над мышлением человека быстрее ожидаемого, — эксперты

Специалисты убеждены, что рост роли ИИ в человеческой жизни повлияет на способность критически воспринимать информацию и проявлять креативность. Это будет способствовать "реальной угрозе" быстрого старения человечества.

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Об этом пишет издание Daily Star.

Эксперты считают, что "способности человеческого мозга" будут уменьшаться, поскольку люди начали активно применять генеративный ИИ, который может создавать новый контент без человеческого вмешательства, выполнять "тяжелую работу за нас".

Психолог Роберт Штернберг из престижного Корнельского университета говорит, что ИИ уже "скомпрометировал" человеческий интеллект.

"Наибольшее беспокойство в эти времена генеративного ИИ заключается не в том, что он может поставить под угрозу человеческую креативность или интеллект, а в том, что он это уже сделал", — говорит специалист.

Его мнение подтверждает преподаватель швейцарской бизнес-школы SBS Михаэль Герлих. Он протестировал 666 британцев на критическое мышление и обнаружил "значительную корреляцию" между использованием ИИ и навыками критического мышления.

"Влияние социальных сетей на критическое мышление огромно. Чтобы ваше видео увидели, у вас есть четыре секунды, чтобы привлечь чье-то внимание. А какой результат? Поток коротких сообщений, которые легко усваиваются, но не поощряют критическое мышление", — отмечает специалист, добавляя, что сейчас машины "лишают" нас способности к критическому мышлению и восприятию информации.

Похожее мнение высказывает главный исполнительный директор и соучредитель Google DeepMind, лауреат Нобелевской премии Сэр Демис Хассабис. Он убежден, что человечество "постареет" в течение следующих десяти лет из-за активного использования искусственного интеллекта.

Ранее сообщалось, что ИИ начинает свой "откол" от человеческого мышления. Эксперты не исключают, что в будущем ИИ будет строить собственные теории и делать открытия на собственных языках.

Впоследствии стало известно, что ИИ может уничтожить человечество до 2030 года. Исследователи из организации AI Futures Project (США) предсказали, как может развиваться искусственный интеллект в ближайшие годы, и не исключают, что скоро он решит искоренить человечество.