"Загроза є справжньою": ШІ посилює контроль над мисленням людини швидше очікуваного, – експерти

Фахівці переконані, що зростання ролі ШІ в людському житті вплине на здатність критично сприймати інформацію та проявляти креативність. Це сприятиме "реальній загрозі" швидшого старіння людства.

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Про це пише видання Daily Star.

Експерти вважають, що "спроможності людського мозку" будуть зменшуватися, оскільки люди почали активно застосовувати генеративний ШІ, який може створювати новий контент без людського втручання, виконувати "важку роботу за нас".

Психолог Роберт Штернберг з престижного Корнельського університету каже, що ШІ вже "скомпрометував" людський інтелект.

"Найбільше занепокоєння в ці часи генеративного ШІ полягає не в тому, що він може поставити під загрозу людську креативність чи інтелект, а в тому, що він це вже зробив", — каже фахівець.

Його думку підтверджує викладач швейцарської бізнес-школи SBS Міхаель Герліх. Він протестував 666 британців на критичне мислення та виявив "значну кореляцію" між використанням ШІ та навичками критичного мислення.

"Вплив соціальних мереж на критичне мислення величезний. Щоб ваше відео побачили, у вас є чотири секунди, щоб привернути чиюсь увагу. А який результат? Потік коротких повідомлень, які легко засвоюються, але не заохочують критичне мислення", — відзначає спеціаліст, додаючи, що наразі машини "позбавляють" нас здатності до критичного мислення та сприйняття інформації.

Схожу думку висловлює головний виконавчий директор і співзасновник Google DeepMind, лауреат Нобелівської премії Сер Деміс Гассабіс. Він переконаний, що людство "постарішає" протягом наступних десяти років через активне використання штучного інтелекту.

Раніше повідомлялося, що ШІ починає свій "відкол" від людського мислення. Експерти не виключають, що в майбутньому ШІ будуватиме власні теорії та робитиме відкриття власними мовами.

Згодом стало відомо, що ШІ може знищити людство до 2030 року. Дослідники з організації AI Futures Project (США) передбачили, як може розвиватися штучний інтелект найближчими роками, і не виключають, що скоро він вирішить викорінити людство.