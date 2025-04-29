Углекислый газ стал источником бесплатного топлива: что придумали ученые (фото)

Группа исследователей из Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли (Berkeley Lab), Министерства энергетики США и их международные коллеги разработали искусственный лист, способный преобразовывать углекислый газ в жидкое топливо и другие ценные химикаты, используя только солнце.

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Как отмечают в Berkeley Lab, система размером с почтовую марку улавливает солнечный свет и преобразует углекислый газ (CO₂) в углерод-углерод (C2). Молекулы C2 являются важнейшими строительными блоками для различных отраслей промышленности, включая производство топлива и пластмасс.

Ученые создали искусственный лист Фото: Berkeley Lab

"Природа была нашим вдохновением", — сказал Пэйдун Ян, старший научный сотрудник отдела материаловедения лаборатории Беркли и профессор химии, материаловедения и инженерии Калифорнийского университета в Беркли.

Чтобы создать устройство, которое имитирует фотосинтез, Янг и его команда проследили за естественными процессами в листе растения. Вместо хлорофилла — природного соединения, содержащегося в зеленых растениях, которое придает им цвет и играет ключевую роль в процессе фотосинтеза — ученые использовали фотопоглотители на основе галогенида свинца и перовскита для улавливания солнечного света.

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Для управления химическими реакциями они были соединены с тонко спроектированными медными электрокатализаторами, разработанными так, чтобы напоминать крошечные цветы.

Хотя в других экспериментах ученые достигали искусственного фотосинтеза с использованием биологических материалов, команда Янга выбрала медь. Этот металл предлагает значительные преимущества, такие как большая прочность, стабильность и более длительный срок эксплуатации.

Ученые продемонтрировали исскуственные листья Фото: Berkeley Lab

В ходе тестирования система продемонстрировала, что может эффективно преобразовывать CO₂ в C2. По словам исследователей, способность искусственного листа производить C2 будет полезна для отраслей, которые производят основные продукты для тяжелого транспорта, такого как самолеты.

Напомним, исследователи из Университета Линчепинга в Швеции разработали мягкий и пластичный аккумулятор, который может принимать любую форму.