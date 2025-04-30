ИИ подбирается все ближе: популярный чат-бот будет помогать с шоппингом

В ChatGPT скоро появится опция покупок. Применять ее смогут даже незарегистрированные пользователи, но проводить оплату за покупку в самом ChatGPT всё же будет нельзя.

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Об этом сообщает Wired.

Как отметили в компании OpenAI, чат-бот будет даже давать рекомендации относительно покупок. Он сохраняет всю информацию относительно предпочтений потенциального покупателя и на основе этой информации выдает подборки релевантных товаров. Как пояснил сотрудник OpenAI Адам Фрай, ассортимент рекомендаций будет очень обширным – от кофемашин до офисной мебели.

Кроме предпочтений, которые озвучивает чат-боту сам пользователь, ChatGPT использует и отзывы, оставленные в интернете. Причем ему можно задать критерии, на каких ресурсах искать эти отзывы, – это могут быть и специализированные сайты, и форумы вроде Reddit.

Отмечается, что в целом сервис покупок ChatGPT довольно похож на Google Shopping. Но разработчики указывают на главное отличие – рекомендации, которые показывает ChatGPT, не являются проплаченной рекламой (в отличие от Google).

Новая функция будет доступна даже для незарегистрированных пользователей. Однако проводить транзакции в самом ChatGPT будет нельзя. Для оплаты чат-бот будет перенаправлять на сайт продавца.

Ранее Фокус писал, что при общении с ChatGPT вежливость ни к чему – это приводит к чрезмерному потреблению электроэнергии и дорого обходится компании OpenAI.

Также стало известно, что есть определенные правила, которые надо соблюдать при использовании ChatGPT. Например, нельзя ставить чат-боту вопросы криминального характера или делиться учётными данными.