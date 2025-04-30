ШІ підбирається все ближче: популярний чат-бот допомагатиме з шопінгом

У ChatGPT скоро з'явиться опція покупок. Застосовувати її зможуть навіть незареєстровані користувачі, але проводити оплату за покупки в самому ChatGPT все ж буде не можна.

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Про це повідомляє Wired.

Як зазначили в компанії OpenAI, чат-бот буде навіть давати рекомендації щодо покупок. Він зберігає всю інформацію щодо інтересів потенційного покупця і на основі цієї інформації видає добірки релевантних товарів. Як пояснив співробітник OpenAI Адам Фрай, асортимент рекомендацій буде дуже широким — від кавоварок до офісних меблів.

Крім уподобань, які озвучує чат-боту сам користувач, ChatGPT використовує і відгуки, залишені в інтернеті. Причому йому можна задати критерії, на яких ресурсах шукати ці відгуки, — це можуть бути і спеціалізовані сайти, і форуми на кшталт Reddit.

Зазначається, що загалом сервіс покупок ChatGPT є доволі подібним до Google Shopping. Але розробники вказують на головну відмінність — рекомендації, які показує ChatGPT, не є проплаченою рекламою (на відміну від Google).

Нова функція буде доступна навіть для незареєстрованих користувачів. Однак проводити транзакції в самому ChatGPT буде не можна. Для оплати чат-бот перенаправлятиме на сайт продавця.

Раніше Фокус писав, що під час спілкування з ChatGPT ввічливість не потрібна — це призводить до надмірного споживання електроенергії і дорого коштує компанії OpenAI.

Також стало відомо, що є певні правила, яких треба дотримуватися під час використання ChatGPT. Наприклад, не можна ставити чат-боту запитання кримінального характеру або ділитися обліковими даними.