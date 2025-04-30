Видео миллионов людей будут удалены: кого это коснется и что делать (фото)

Все видеозаписи, опубликованные в Facebook Live более 30 дней назад, скоро будут удалены. Компания призывает скачать все ценные видео до 28 мая.

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Об этом говорится в электронном письме, полученном помощником редактора отдела технологий и науки The Sun Джейми Харрис. Изменения в политике хранения Facebook затронут более 3 миллиардов пользователей сервиса.

В письме говорится, что видеозаписи прямых трансляций Facebook старше 30 дней будут удаляться. Все видео, опубликованные до 19 февраля, будут доступны для скачивания до 28 мая, после чего пропадут с профиля.

"Загрузите свои старые видеозаписи Facebook Live до 28 мая", — говорится в письме.

Электронное письмо Facebook

Как отмечают в издании, когда Facebook анонсировал этот шаг в феврале, он заявил, что процесс удаления "будет происходить волнами в течение ближайших месяцев". Загрузить видеозаписи Facebook Live на телефон можно, выполнив следующие действия:

перейти на страницу своего профиля;

нажать кнопку с тремя точками рядом с надписью "Изменить профиль";

выбрать "Журнал активности";

найти опцию Live videos;

нажать на значок с тремя точками в конце видео;

нажать "Загрузить".

Кроме того, отснятый материал можно конвертировать в видеоматериал в формате Reel. Однако нужно учитывать, что у Reel есть ограничение по времени в 90 секунд.

Напомним, разработчики приложения WhatsApp Web работают над новой функцией — они собираются добавить опцию голосовых и видеозвонков.