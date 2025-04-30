Відео мільйонів людей буде видалено: кого це торкнеться і що робити (фото)

Усі відеозаписи, опубліковані у Facebook Live понад 30 днів тому, скоро будуть видалені. Компанія закликає завантажити всі цінні відео до 28 травня.

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Про це йдеться в електронному листі, отриманому помічником редактора відділу технологій і науки The Sun Джеймі Гарріс. Зміни в політиці зберігання Facebook торкнуться понад 3 мільярдів користувачів сервісу.

У листі йдеться про те, що відеозаписи прямих трансляцій Facebook, старші за 30 днів, будуть видалятися. Усі відео, опубліковані до 19 лютого, будуть доступні для скачування до 28 травня, після чого зникнуть із профілю.

"Завантажте свої старі відеозаписи Facebook Live до 28 травня", — йдеться в листі.

Електронний лист Facebook

Як зазначають у виданні, коли Facebook анонсував цей крок у лютому, він заявив, що процес видалення "відбуватиметься хвилями протягом найближчих місяців". Завантажити відеозаписи Facebook Live на телефон можна, виконавши такі дії:

перейти на сторінку свого профілю;

натиснути кнопку з трьома крапками поруч із написом "Змінити профіль";

вибрати "Журнал активності";

знайти опцію Live videos;

натиснути на значок із трьома крапками наприкінці відео;

натиснути "Завантажити".

Крім того, відзнятий матеріал можна конвертувати у відеоматеріал у форматі Reel. Однак потрібно враховувати, що у Reel є обмеження за часом у 90 секунд.

Нагадаємо, розробники програми WhatsApp Web працюють над новою функцією — вони збираються додати опцію голосових і відеодзвінків.