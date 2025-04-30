Топ-3 ноутбука, которые больше всего впечатлили экспертов в 2025 году (фото, видео)

Эксперты протестировали ноутбуки с мощными процессорами и высокой автономностью, чтобы определить тройку лучших. В нее вошли Microsoft Surface Laptop 7, M4 MacBook Air (2025), Asus Zenbook A14.

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Об этом пишет издание cnet.com.

M4 MacBook Air (2025)

15,3-дюймовый MacBook Air оснащен большим экраном, который свойственен более дорогим моделям Pro. Приятным бонусом является более низкая цена этого ноутбука по сравнению с премиальными собратьями, отмечают эксперты.

Ноутбук M4 MacBook Air Фото: Josh Goldman/CNET

Гаджет оснащен чипом M4 от Apple и 16 ГБ оперативной памяти. Обновление M4 добавляет постепенные улучшения, а небесно-голубой цвет корпуса выгодно выделяет ноутбук среди конкурентов.

Ноутбук M4 MacBook Air

Благодаря большому дисплею, отделке и новой более низкой стартовой цене этот M4 MacBook Air следует рассматривать как статусную альтернативу дешевому и меньшему по размеру 13-дюймовому собрату. Последний, кстати, станет хорошим помощником для студентов и людей с ограниченным бюджетом.

Microsoft Surface Laptop 7

Surface Laptop 7 отменяет более ранние попытки Arm-on-Windows, которые страдали от слабой производительности и ограниченной совместимости, поскольку многие приложения x86 не могли работать на системе на базе Arm. На этот раз производительность улучшилась, как и совместимость, отметили тестировщики.

Ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 Фото: Josh Goldman/CNET

Они указали на высокую общую производительность процессора Snapdragon X Elite и удовлетворительное время работы от аккумулятора. Surface Laptop 7 проработал почти 20 часов в тестировании — это самое длительное время работы любого 13- или 14-дюймового ноутбука, который они когда-либо тестировали, — включая M3 MacBook Air.

Модель Surface Laptop 7 конкурирует с MacBook Air не только по производительности и времени работы от аккумулятора, но и обладает такой же гладкой и прочной конструкцией. На рынке представлены модели с 32 ГБ оперативной памяти, а также вариант на 16 ГБ, который поможет сэкономить немного денег.

Обзор ноутбука Microsoft Surface Laptop 7

Тестировщики отметили, что лучше было бы, если бы производитель выпустил данную модель Хотелось с OLED-дисплеем. Они указали и на то, что пользователям самим нужно будет выполнить проверку совместимости для критически важных приложений, прежде чем использовать ноутбук Surface Laptop 7 на базе Arm.

"Но если вы сможете преодолеть эти препятствия, то получите хорошо собранный, красивый и долго работающий ультрапортативный компьютер Windows", — резюмировали эксперты.

Asus Zenbook A14

Zenbook A14, созданный на базе процессора Arm Qualcomm Snapdragon X, является самым легким ПК Copilot Plus, который тестировали специалисты, и вторым по продолжительности работы. Он весит менее 0,99 кг и обеспечивает время работы от батареи более 24 часов.

Ноутбук Asus Zenbook A14 Фото: Josh Goldman/CNET

Корпус из кералюминия позволяет Zenbook A14 быть невероятно легким, но прочным, а 14-дюймовый OLED-дисплей превосходен. Он также предлагает достаточно оперативной памяти и хранилища за свою цену. Если портативность имеет первостепенное значение, то легкий, долго работающий Zenbook A14 — это выбор.

Обзор модели ноутбука Asus Zenbook A14

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