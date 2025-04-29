Пользователи Windows 11 теперь могут ругаться при голосовом вводе: как активировать функцию

Microsoft добавила опцию, которую давно ждали многие пользователи. Теперь можно будет отключать фильтр ненормативной лексики во время голосового ввода.

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Об этом сообщается в соответствующем анонсе на сайте компании.

Новая революционная функция появилась в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550.

Раньше, когда пользователь ругался во время голосового ввода, Windows автоматически заменяла бранные слова звездочками. Теперь, чтобы отключить фильтр нецензурной лексики, можно будет нажать комбинацию клавиш Win + H и выбрать значок настроек. Там фильтр можно выключить, и система позволит записывать ругательства и передавать их в тексте без изменений.

Фильтр нецензурной лексики при желании можно отключить Фото: Microsoft

В компании Microsoft заявили, что таким образом «пошли навстречу самым популярным пожеланиям клиентов».

Тем не менее, фильтр оставили включённым по умолчанию. – чтобы избежать «неожиданной нецензурной лексики в текстах».

Пока что оценить новшество могут лишь участники программы Windows Insider. Но вскоре функцию обещают сделать доступной для всех пользователей, – если не будет большого количества ошибок и жалоб.

Ранее стало известно, что система Windows 11 позволит пользователям управлять смартфонами. Например, устройства Android или iPhone теперь можно подключать к компьютеру через меню "Пуск".

При этом специалисты предупреждали о вероятных сложностях, связанных с обновлением Windows 11. В частности, сразу после установки обновления на компьютере может перестать работать звук.