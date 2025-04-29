Користувачі Windows 11 тепер можуть лаятися під час голосового введення: як активувати функцію

Microsoft додала опцію, на яку давно чекали багато користувачів. Тепер можна буде відключати фільтр ненормативної лексики під час голосового введення.

Related video

Про це повідомляється у відповідному анонсі на сайті компанії.

Нова революційна функція з'явилася в Windows 11 Insider Preview Build 26200.550.

Раніше, коли користувач лаявся під час голосового введення, Windows автоматично замінювала лайливі слова зірочками. Тепер, щоб вимкнути фільтр нецензурної лексики, можна буде натиснути комбінацію клавіш Win + H і вибрати значок налаштувань. Там фільтр можна вимкнути, і система дасть змогу записувати лайку та передавати її в тексті без змін.

Фільтр нецензурної лексики за бажання можна відключити Фото: Microsoft

У компанії Microsoft заявили, що таким чином "пішли назустріч найпопулярнішим побажанням клієнтів".

Проте фільтр залишили увімкненим за замовчуванням — щоб уникнути "несподіваної нецензурної лексики в текстах".

Поки що оцінити нововведення можуть лише учасники програми Windows Insider. Але незабаром функцію обіцяють зробити доступною для всіх користувачів, — якщо не буде великої кількості помилок і скарг.

Раніше стало відомо, що система Windows 11 дасть змогу користувачам керувати смартфонами. Наприклад, пристрої Android або iPhone тепер можна підключати до комп'ютера через меню "Пуск".

При цьому фахівці попереджали про ймовірні складнощі, пов'язані з оновленням Windows 11. Зокрема, відразу після встановлення оновлення на комп'ютері може перестати працювати звук.